पोटफुगी अन् गॅसने हैराण? मग 'हा' चहा ठरेल लय भारी उपाय!

Aarti Badade
बडीशेप केवळ माउथ फ्रेशनर नाही, तर त्यापासून तयार केलेला चहा पचनसंस्थेसाठी एक उत्तम नैसर्गिक वरदान आहे, जो पोटाच्या अनेक समस्या दूर करतो.
बडीशेपमधील अद्वितीय गुणधर्म पोटातील गॅस कमी करण्यास आणि अपचनामुळे होणारा जडपणा दूर करण्यास मदत करतात; जेवणानंतर हा चहा घेणे अत्यंत प्रभावी ठरते.
महिलांसाठी बडीशेपचा चहा अत्यंत फायदेशीर आहे; यातील नैसर्गिक घटक मासिक पाळीदरम्यान येणारे पोटातील पेटके आणि अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करतात.
आयुर्वेदात बडीशेपला 'पित्त दोष' संतुलित करणारे मानले जाते. हा चहा शरीरातील जळजळ कमी करतो आणि अतिरिक्त पाणी बाहेर काढून शरीराला हलके ठेवतो.
बडीशेपचा चहा प्यायल्याने शरीरातील चयापचय क्रिया सुधारते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास आणि रक्ताभिसरण सुधारून त्वचेवर नैसर्गिक चमक येण्यास मदत होते.
एका कप पाण्यात १ चमचा बडीशेप ५-१० मिनिटे चांगली उकळवा. त्यानंतर पाणी गाळून घ्या. चवीसाठी तुम्ही यात मध किंवा गुळाचा वापर करू शकता.
बडीशेपचा चहा आरोग्यासाठी चांगला असला तरी त्याचे अतिसेवन टाळावे. विशेषतः गर्भवती महिलांनी हा चहा सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
