Fennel Water Benefits : पोट सुटल्यामुळे त्रस्त आहात? रोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या बडीशेपचे पाणी; पोटाची चरबी मेणासारखी वितळेल?

बाळकृष्ण मधाळे

बडीशेपमध्ये औषधी गुणधर्म

बडीशेप हा आपल्या स्वयंपाकघरातील सहज उपलब्ध होणारा मसाल्याचा पदार्थ असला, तरी त्यामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आढळतात.

Fennel Water Benefits

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बडीशेपचे पाणी आरोग्यासाठी उपयुक्त

विशेषतः पचनसंस्था निरोगी ठेवणे, भूक नियंत्रित करणे आणि वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मदत करणे यासाठी बडीशेपचे पाणी उपयुक्त मानले जाते.

Fennel Water Benefits

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बडीशेपचे पाणी पिण्याचे फायदे

केवळ बडीशेपचे पाणी पिल्याने पोटावरील चरबी कमी होते, असे ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत याचा समावेश केल्यास त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो.

Fennel Water Benefits

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भूक नियंत्रित ठेवण्यास मदत

बडीशेपचे पाणी पिल्याने बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होऊन अतिखाणे टाळण्यास मदत मिळू शकते.

Fennel Water Benefits

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चयापचय क्रियेला चालना

बडीशेपमध्ये आढळणारे काही नैसर्गिक घटक शरीराच्या चयापचय प्रक्रियेला सहाय्य करू शकतात, ज्यामुळे वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.

Fennel Water Benefits

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esakal

शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत

पुरेसे पाणी पिणे हे शरीरासाठी महत्त्वाचे असते. बडीशेपचे पाणी नियमित पिल्याने शरीराला पुरेसे द्रव मिळण्यास मदत होते. 'डिटॉक्स'चे दावे मात्र वैज्ञानिकदृष्ट्या मर्यादित आहेत, कारण शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्याचे काम प्रामुख्याने यकृत आणि मूत्रपिंड करतात.

Fennel Water Benefits

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esakal

पचनसंस्था निरोगी ठेवते

बडीशेप पारंपरिक पद्धतीने पचन सुधारण्यासाठी वापरली जाते. याचे पाणी पिल्याने अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्यासारख्या त्रासांपासून काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.

Fennel Water Benefits

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esakal

वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना सहाय्य

बडीशेपचे पाणी थेट पोटावरील चरबी वितळवत नाही. मात्र, भूक नियंत्रणात ठेवणे आणि पचन सुधारण्यास मदत झाल्यास वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेला अप्रत्यक्षपणे हातभार लागू शकतो.

Fennel Water Benefits

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esakal

तोंडाची दुर्गंधी कमी करण्यास मदत

बडीशेपमध्ये नैसर्गिक सुगंधी गुणधर्म असल्यामुळे याचे पाणी किंवा बडीशेप चघळल्याने तोंडाची दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Fennel Water Benefits

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esakal

बडीशेपचे पाणी कसे तयार करावे?

एका भांड्यात एक ग्लास पाणी घ्या आणि त्यामध्ये दोन चमचे बडीशेप घाला. हे मिश्रण सुमारे पाच मिनिटे उकळा. त्यानंतर पाणी गाळून थंड होऊ द्या. कोमट किंवा थंड झाल्यावर त्याचे सेवन करा.

Fennel Water Benefits

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महत्त्वाची टीप :

कोणताही घरगुती उपाय सुरू करण्यापूर्वी, विशेषतः तुम्ही गर्भवती असाल, स्तनपान करत असाल किंवा कोणत्याही आजारासाठी औषधे घेत असाल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उचित ठरेल.

Fennel Water Benefits

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esakal

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Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

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