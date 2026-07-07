Moong Dal Benefits : मुगाची डाळ फक्त खिचडीसाठी नाही; आरोग्यासाठी आहेत 'हे' 10 जादूई फायदे, आजच आहारात करा समावेश!

बाळकृष्ण मधाळे

भारतीय आहारात मूग हे अत्यंत पौष्टिक आणि सहज पचणारे कडधान्य मानले जाते. आयुर्वेदातही मूगाला विशेष स्थान असून, सर्व कडधान्यांमध्ये हिरवा मूग सर्वाधिक गुणकारी असल्याचे सांगितले आहे. जाणून घेऊया मूगाचे १० महत्त्वाचे आरोग्यदायी फायदे.

१. आयुर्वेदात सर्वश्रेष्ठ कडधान्य

आयुर्वेदानुसार, हिरवा मूग हा सर्व कडधान्यांमध्ये सर्वोत्तम मानला जातो. चरक आणि सुश्रुत यांसारख्या महान ऋषींनीही मूगाच्या गुणांचे विशेष कौतुक केले आहे.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

२. पचायला हलकी मुगाची खिचडी

आजारपणात किंवा हलका आहार घ्यायचा असल्यास मुगाची मऊ खिचडी हा उत्तम पर्याय आहे. ती सहज पचते आणि शरीराला आवश्यक पोषणही मिळते.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

३. आजारपणात ताकद देणारे मुगाचे पाणी

ताप, अशक्तपणा किंवा इतर आजारांमध्ये शरीराला ऊर्जा मिळावी यासाठी मुगाचे पाणी अत्यंत लाभदायक ठरते. हे वात, पित्त आणि कफ या त्रिदोषांचे संतुलन राखण्यास मदत करते.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

४. हिवाळ्यात पौष्टिक लाडू

थंडीच्या दिवसांत मुगाच्या पिठाचे लाडू शरीराला ऊर्जा देतात. ते पौष्टिक, स्वादिष्ट आणि शक्तिवर्धक मानले जातात.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

५. तापातून लवकर सावरण्यास मदत

ज्या रुग्णांना दूध पचत नाही, अशा नव्या त्रिदोष तापामध्ये मुगाचे पाणी विशेष उपयुक्त ठरते. ताप उतरल्यावरही हे पाणी शरीराला नवचैतन्य आणि ताकद देते.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

६. विविध रंगांतील पौष्टिक मूग

मूग हे हिरवे, काळे, पिवळे, पांढरे आणि लाल अशा विविध रंगांत उपलब्ध असतात. मटकीच्या तुलनेत मूग कमी वात निर्माण करणारे असल्यामुळे ते अधिक हितकारक मानले जातात.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

७. उलट्या आणि अतिसारावर उपयुक्त

भाजलेल्या मुगाचा काढा तयार करून त्यात मुरमुरे, मध आणि साखर मिसळून घेतल्यास उलट्या कमी होण्यास मदत होते. तसेच अतिसाराच्या तक्रारीतही हा उपाय फायदेशीर मानला जातो.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

८. वजन नियंत्रणासाठी उत्तम

वाफवलेला मूग हा पौष्टिक आणि कमी कॅलरीयुक्त नाश्ता आहे. तो पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही उपयुक्त ठरतो.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

९. विविध पदार्थांमध्ये उपयोग

मुगापासून केवळ आमटी किंवा खिचडीच नव्हे, तर कुरकुरीत पापड, चवदार सांडगे, उसळ, डाळ, सूप आणि इतर अनेक पौष्टिक पदार्थ तयार केले जातात, जे वर्षभर साठवूनही वापरता येतात.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

१०. अनेक औषधी गुणांनी परिपूर्ण

आयुर्वेदानुसार मूग हे रुक्ष, हलके, शीत, मधुर आणि कफ-पित्तनाशक आहेत. तसेच ते डोळ्यांच्या आरोग्यासाठीही हितकारक मानले जातात.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

महत्त्वाची सूचना

मूग हा संतुलित आहाराचा उत्तम भाग असला तरी कोणत्याही आजाराच्या उपचारासाठी केवळ घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नये. गंभीर आरोग्य समस्या असल्यास किंवा विशेष आहाराची गरज असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Moong Dal Health Benefits for Daily Diet

|

esakal

Heart Attack Symptoms : हार्ट अटॅक येण्याआधी शरीर देते 'हे' 3 मोठे इशारे; चुकूनही करू नका सामान्य दुखणं समजून दुर्लक्ष!

What are the first signs of a heart attack?

|

esakal

येथे क्लिक करा...