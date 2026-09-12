मेथी-अंड्याचा हेअर मास्क! ‘सिल्की हेअर’साठी काय उपयोगी?

Aarti Badade
केसांना मऊ, चमकदार आणि सिल्की लुक हवा असेल, तर हे दोन घरगुती पर्याय नक्की जाणून घ्या!
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
सध्या गुळगुळीत आणि आरशासारखे चमकणारे केस म्हणजेच ‘ग्लास हेअर’ ट्रेंडमध्ये आहेत. केसांची योग्य काळजी घेण्यासोबत काही घरगुती घटकही तात्पुरती चमक देऊ शकतात.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
मेथीचे दाणे रात्रभर पाण्यात भिजवल्यावर त्यावर जेलसारखा थर तयार होतो. त्याची पेस्ट केसांवर लावल्याने केसांना कंडिशनिंग मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
मेथीची पेस्ट केसांवर एक हलके आवरण तयार करते. त्यामुळे केस धुतल्यानंतर ते अधिक मऊ आणि व्यवस्थित दिसू शकतात. मात्र, हा परिणाम कायमस्वरूपी नसतो.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
अंड्यामध्ये प्रथिने आणि अमिनो ॲसिड असतात. त्यामुळे अनेकजण त्याचा वापर घरगुती हेअर मास्कमध्ये करतात. मात्र, कच्चे अंडे केसांना लावल्याने खराब झालेले केस कायमचे दुरुस्त होतील, असे म्हणता येत नाही.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
एक अंडे, एक चमचा दही आणि एक छोटा चमचा कोरफड जेल घ्या. मिश्रण ओल्या केसांच्या मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत लावा. १५ ते २० मिनिटांनी थंड किंवा कोमट पाण्याने केस धुवा.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
केसांना मऊपणा आणि तात्पुरती चमक देणे हे तुमचे उद्दिष्ट असेल, तर मेथीचा मास्क पर्याय ठरू शकतो. केसांना कंडिशनिंग मिळाल्याने ते अधिक गुळगुळीत दिसू शकतात.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
कमकुवत, खराब किंवा सतत तुटणाऱ्या केसांसाठी केवळ घरगुती अंड्याचा मास्क पुरेसा ठरेलच असे नाही. वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा आणि हेअर एक्सपर्टचा सल्ला घ्या.
Fenugreek vs Egg Hair Mask
Sakal
80s Makeup look Trend
Sakal