Festival Skincare Tips: दिवसभर मेकअपमुळे त्वचा खराब झालीये? रात्री झोपताना तिला द्या थोडं प्रेम!

Anushka Tapshalkar

सण आणि नटणं-थटणं

सणासुदीच्या तयारीत प्रत्येकाला आकर्षक दिसायला आवडतं, पण त्वचेची योग्य काळजी घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. सणांमध्ये तुमची त्वचा तजेलदार राहण्यासाठी हे रात्रीचं स्किनकेअर रुटीन वापरून पहा.

Diwali and Makeup

रात्रीच्या रुटीनची सुरुवात

रोज रात्री झोपताना चेहरा दोन वेळा क्लीन करा, म्हणजे सुरुवातीला फेस वॉश वापरा, नंतर क्लीन्सिंग मटेरिअलने चेहरा स्वच्छ करा.

Night Time Skincare Routine

घरगुती उपाय

घरगुती पद्धतीने चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी बेसन हा एक उत्कृष्ट घटक आहे.

Besan | Gram Floor

सौम्य फेस वॉश वापरा

चेहऱ्याला केमिकलयुक्त हार्श साबण न वापरता माइंड फेस वॉश वापरा. ज्यामुळे त्वचेची आर्द्रता (Moisture) टिकून राहते.

Mild Cleansing

सुरक्षित प्रॉडक्ट निवडा

डर्मॅटलॉजिकल टेस्टेस्ड claenser वापरा. तसेच पराबीन फ्री आणि सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्सना प्राधान्य द्या.

Cleanser

चेहरा स्वच्छ झाल्यानंतर

फेस वॉश केल्यानंतर टोनर लावून त्वचेला विश्रांती द्या.

Toner

आवश्यक लेयरिंग

टोनर लावल्यानंतर सिरम आणि मॉइश्चरायझर वापरा, ज्यामुळे त्वचा हायड्रेटेड राहते.

Skincare Layering

सन प्रोटेक्शन

शेवटी, सकाळी किंवा बाहेर जाताना सनब्लॉक लावणे म्हणजेच सनस्क्रीन वापरणे गरजेचे आहे.

Sun Protection

