घरच्याघरी सोप्या पद्धतीने बनवा स्वादिष्ट बासुंदी!

Aarti Badade

बासुंदी

कुठलाही सण असला की गोड पदार्थ बनतो म्हणून ही बासुंदी नक्की बनवा

Ingredients (साहित्य)

दूध, साखर, खवा, वेलची पूड, केशर, काजू, बदाम, पिस्ता, चारोळ्या

स्टेप 1

जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध गरम करायला ठेवा आणि सतत हलवत राहा.

स्टेप 2

थोडं दूध आटल्यावर खवा वेगळ्या वाटीत पातळ करून दुधात मिसळा.

स्टेप 3

खवा घातल्याने दूध पटकन घट्ट होते आणि बासुंदीला खास चव येते.

स्टेप 4

आता त्यात साखर व केशर काड्या टाका आणि 7-8 मिनिटे उकळा.

स्टेप 5

वेलची पूड मिसळा आणि गॅस बंद करा.

स्टेप 6

काजू, बदाम, पिस्ता आणि चारोळ्या बारीक चिरून घाला.

स्टेप 7

बासुंदी थंड झाल्यावर घट्ट होते. गरम किंवा थंड – दोन्ही प्रकारे सर्व्ह करा!

