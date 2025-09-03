सालींपासून पानांपर्यंत… केळीचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

केळी फक्त खाण्यासाठीच नाही!

केळीच्या पानं आणि सालींमध्येही आरोग्यवर्धक गुणधर्म दडलेले आहेत.

banana health benefits | Sakal

अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध

केळीच्या सालींमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात आणि पेशींचं नुकसान टाळतात.

banana health benefits | Sakal

दाहक-विरोधी गुणधर्म

साली आणि पानांमधील पॉलीफेनॉल व फायटोकेमिकल्स दाह कमी करून संधिवातासारख्या आजारांत मदत करतात.

banana health benefits | Sakal

त्वचेसाठी वरदान

सालींमधील व्हिटॅमिन बी६, बी१२, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम त्वचा सुधारतात, मुरुम कमी करतात आणि ग्लो देतात.

banana health benefits | Sakal

पचन सुधारते

सालींमधील आहारातील फायबर पचनक्रिया सुधारते व बद्धकोष्ठतेपासून आराम देते.

banana health benefits | Sakal

प्रतिजैविक गुणधर्म

केळीच्या पानांमध्ये नैसर्गिक प्रतिजैविक घटक असतात, जे बॅक्टेरिया व बुरशीच्या वाढीस प्रतिबंध करतात.

banana health benefits | Sakal

पर्यावरणपूरक

पाने आणि साली जैवविघटनशील असल्याने प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय ठरतात.

banana health benefits | Sakal

तोंडाच्या आरोग्यासाठी फायदे

सालींमधील अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म प्लेक कमी करून तोंड स्वच्छ ठेवतात.

banana health benefits | Sakal

पोषक तत्वांनी समृद्ध

पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, जीवनसत्त्व अ, ब आणि क यांचा उत्तम स्रोत; हृदय व स्नायूंसाठी फायदेशीर.

banana health benefits | Sakal

एकूणच लाभदायी

केळीचं झाड संपूर्ण उपयोगी – फळ, पाने आणि साली शरीरासाठी आणि पर्यावरणासाठी वरदान!

banana health benefits | Sakal

स्टायलिश नेल्ससाठी या चुका करू नका!

nail care tips | Sakal
येथे क्लिक करा