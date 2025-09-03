सालींपासून पानांपर्यंत… केळीचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade
केळीच्या पानं आणि सालींमध्येही आरोग्यवर्धक गुणधर्म दडलेले आहेत.
केळीच्या सालींमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात आणि पेशींचं नुकसान टाळतात.
साली आणि पानांमधील पॉलीफेनॉल व फायटोकेमिकल्स दाह कमी करून संधिवातासारख्या आजारांत मदत करतात.
सालींमधील व्हिटॅमिन बी६, बी१२, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम त्वचा सुधारतात, मुरुम कमी करतात आणि ग्लो देतात.
सालींमधील आहारातील फायबर पचनक्रिया सुधारते व बद्धकोष्ठतेपासून आराम देते.
केळीच्या पानांमध्ये नैसर्गिक प्रतिजैविक घटक असतात, जे बॅक्टेरिया व बुरशीच्या वाढीस प्रतिबंध करतात.
पाने आणि साली जैवविघटनशील असल्याने प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय ठरतात.
सालींमधील अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म प्लेक कमी करून तोंड स्वच्छ ठेवतात.
पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, जीवनसत्त्व अ, ब आणि क यांचा उत्तम स्रोत; हृदय व स्नायूंसाठी फायदेशीर.
केळीचं झाड संपूर्ण उपयोगी – फळ, पाने आणि साली शरीरासाठी आणि पर्यावरणासाठी वरदान!