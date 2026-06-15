जगातील सर्वात श्रीमंत १० फुटबॉलपटू; १२,७७३ कोटींचा टॉपरचा नेटवर्थ

Varsha Balhe

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो हा पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू असून त्याची अंदाजे संपत्ती सुमारे 12,773 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

लिओनेल मेस्सी

अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी हा दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याची एकूण संपत्ती जवळपास 9,476 कोटी रुपये इतकी आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

नेमार

ब्राझीलचा सुपरस्टार नेमार हा श्रीमंत फुटबॉलपटूंच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर असून त्याची अंदाजे संपत्ती 4,266 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

किलियन एमबाप्पे

फ्रान्सचा स्टार स्ट्रायकर किलियन एमबाप्पे चौथ्या स्थानावर असून त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 2,376 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

हॅरी केन

इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन हा पाचव्या स्थानावर असून त्याची अंदाजे संपत्ती 1,405 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

मोहम्मद सलाह

इजिप्तचा दिग्गज फुटबॉलपटू मोहम्मद सलाह याची एकूण संपत्ती जवळपास 1,328 कोटी रुपये इतकी आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

सोन ह्युंग-मिन

दक्षिण कोरियाचा स्टार खेळाडू सोन ह्युंग-मिन हा सातव्या स्थानावर असून त्याची अंदाजे संपत्ती 945 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

रियाद महरेझ

अल्जेरियाचा अनुभवी फुटबॉलपटू रियाद महरेझ याची संपत्ती सुमारे 805 कोटी रुपये इतकी आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

एरलिंग हालैंड

नॉर्वेचा गोल मशीन म्हणून ओळखला जाणारा एरलिंग हालैंड याची अंदाजे संपत्ती 754 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

जेम्स रोड्रिग्ज

कोलंबियाचा स्टार फुटबॉलपटू जेम्स रोड्रिग्ज हा या यादीतील दहावा सर्वात श्रीमंत खेळाडू असून त्याची एकूण संपत्ती जवळपास 754 कोटी रुपये आहे.

FIFA World Cup 2026 Richest Footballers

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esakal

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Why Cricketers Love Tattoos

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esakal

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