क्रिकेटर्स अंगावर टॅटू का काढतात? फॅशन की त्यामागे दडलंय खास सीक्रेट?

Varsha Balhe
क्रिकेटर्स फक्त स्टाईलसाठी नाही, तर खास आठवणी आणि भावना कायम ठेवण्यासाठी टॅटू काढतात.
Why Cricketers Love Tattoos
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अनेक खेळाडू आपल्या आई-वडिलांचे नाव, पत्नी किंवा मुलांचे चेहरे शरीरावर टॅटूच्या रूपात गोंदवतात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
“Carpe Diem” किंवा “Live to Succeed” सारखे शब्द खेळाडूंना कठीण काळात मोटिव्हेशन देतात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
काही क्रिकेटर्स ‘ॐ’, क्रॉस किंवा धार्मिक चिन्हांचे टॅटू काढून आपली श्रद्धा व्यक्त करतात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
काही टॅटू “Lucky Charm” म्हणून काढले जातात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
आजकाल टॅटू हा स्टाईल स्टेटमेंट बनला आहे. त्यामुळे अनेक क्रिकेटर्स आकर्षक डिझाईन्स निवडतात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
काही खेळाडू आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला सूट होतील असे खास टॅटू करून स्वतःची वेगळी ओळख तयार करतात.
Why Cricketers Love Tattoos
esakal
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