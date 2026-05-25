महाराष्ट्राच्या मातीत पिकतंय जगातील सर्वात जुनं फळ, औषधी गुण वाचून व्हाल थक्क

Yashwant Kshirsagar
जगभरात फळांचे शेकडो प्रकार आढळतात; परंतु असे एक विशिष्ट फळ आहे, ज्याचा इतिहास ११,४०० वर्षांचा आहे आणि ज्याचे सेवन भारतीय लोकही करतात.
Ancient Fruit Fig
esakal
हे फळ म्हणजे 'अंजीर' (Fig) होय. प्राचीन काळात लागवड केल्या जाणाऱ्या पिकांचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून अंजीराकडे पाहिले जाते, असे शास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार ठामपणे सांगतात.
Ancient Fruit Fig
esakal
प्राचीन इजिप्शियन, ग्रीक आणि मध्य-पूर्वेकडील लोकांसाठी अंजीराला विशेष महत्त्व होते; याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची लागवड करणे अत्यंत सोपे होते. महाराष्ट्रातील पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये याची शेती होते.
Ancient Fruit Fig
esakal
त्या काळातही अंजीरचा वापर विविध प्रकारे केला जात असे; कारण हे फळ नैसर्गिकरित्याच अत्यंत गोड असते.
Ancient Fruit Fig
esakal
अंजीरचा एक विशेष फायदा असा होता की, ते वाळवून दीर्घकाळासाठी साठवून ठेवता येत असे. याच गुणधर्मामुळे या फळाचा वापर जगभर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला.
Ancient Fruit Fig
esakal
लांबच्या प्रवासादरम्यान अंजीर एक विश्वासार्ह सोबती ठरत असे; कारण तापमानातील चढ-उतार होऊनही ते खराब होत नसे. शरीरासाठी ऊर्जेचा एक प्रभावी स्रोत म्हणूनही ते काम करत असे.
Ancient Fruit Fig
esakal
अंजीर केवळ तोंड गोड करत नाही तर ते आपल्या समृद्ध पौष्टिक गुणधर्मांसाठीही प्रसिद्ध आहे.
Ancient Fruit Fig
esakal
प्रथिने, कर्बोदके आणि तंतुमय पदार्थ (फायबर) यांच्याव्यतिरिक्त, यामध्ये विविध प्रकारची जीवनसत्त्वेही आढळतात.
Ancient Fruit Fig
esakal