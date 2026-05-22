भारतातील अनोखा पर्वत, ज्यावर आहेत ९०० हून अधिक संगमरवरी मंदिरे, एकदा नक्की भेट द्याच

Yashwant Kshirsagar

संगमरवरी मंदिरे

भारतात खरोखरच असा एक पर्वत अस्तित्वात आहे.ज्यावर ९०० संगमरवरी मंदिरे आहेत.

भावनगर

हा पर्वत गुजरात राज्यातील भावनगर जिल्ह्यामध्ये वसलेल्या 'पालीताना' शहरात स्थित आहे.

शत्रुंजय टेकडी

पालीताना येथील या पर्वताचे नाव 'शत्रुंजय टेकडी' असे आहे.

मंदिरे

शत्रुंजय टेकडीवर ९०० हून अधिक संगमरवरी मंदिरे उभारण्यात आली आहेत.

अप्रतिम कोरीव काम

या मंदिरांपैकी बहुतांश मंदिरे १,००० वर्षांहून अधिक जुनी असून, ती अप्रतिम कोरीव काम आणि वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहेत.

जैन धर्म

येथे असलेल्या मंदिरांपैकी बहुतांश मंदिरे जैन धर्माशी संबंधित आहेत. या स्थळाला जैनांचे 'वैकुंठ' मानले जाते.

भगवान आदिनाथ

येथील सर्वात प्रसिद्ध मंदिर हे भगवान आदिनाथांचे (पहिले तीर्थंकर) आहे.

टेकडी

शत्रुंजय टेकडीवर वसलेल्या मंदिरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाविकांना सुमारे ३,८०० पायऱ्या चढाव्या लागतात.

स्वर्ग

या स्थळाचा उल्लेख 'जैन धर्माचा स्वर्ग' असा केला जातो.

