Anjeer Water Benefits : अंजीर पाणी आहे आयुर्वेदिक टॉनिक! रोज प्यायल्यास शरीरात होतात 'असे' चमत्कारी बदल!

सकाळ डिजिटल टीम
अंजीर पाणी हे अनेक पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असल्यामुळे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. नियमित सेवन केल्यास ते शरीराच्या अनेक कार्यांमध्ये मदत करते.
अंजीर पाणी प्यायल्याने पचनसंस्था सुधारते, कारण त्यात असलेले फायबर बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते.
अंजीर पाणी वजन कमी करण्यासाठी देखील फायदेशीर आहे, कारण त्यात असलेले फायबर पोट भरलेले ठेवते, जे जास्त खाण्यापासून प्रतिबंधित करते.
अंजीर पाण्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियम रक्तदाब सामान्य ठेवण्यास खूप मदत करतात.
अंजीर पाण्यात कॅल्शियम आणि फॉस्फरस चांगल्या प्रमाणात असल्याने हाडे देखील मजबूत करतात.
अंजिराचं पाणी पोटॅशियम, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदय निरोगी ठेवतं.
रात्री दोन अंजीर पाण्यात भिजवत ठेवा आणि सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे पाणी प्या.
