सावधान! किडनी स्टोन, यकृत, पित्ताशय रुग्णांनी का टाळावी हळद? गरोदर महिलांसाठीही ठरू शकते घातक

सकाळ डिजिटल टीम
हळद ही आपल्या स्वयंपाकघरातील एक महत्त्वाची आणि उपयुक्त औषधी आहे. मात्र, तिचे सेवन नेहमीच आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल असे नाही.
काही परिस्थितींमध्ये हळदीचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास ते आरोग्यास हानिकारक ठरू शकते.
हळद कॅल्शियम ऑक्सलेटने समृद्ध असते. त्यामुळे किडनी स्टोन असलेल्या रुग्णांनी हळदीचे सेवन केल्यास मूतखड्याची समस्या आणखी वाढू शकते.
हळदीचे जास्त सेवन पित्ताशयावर विपरीत परिणाम करू शकते. विशेषतः ज्यांना पित्ताशयातील खडे (पित्तखडे) किंवा पित्त नलिकेमध्ये अडथळा आहे. यामुळे पोटदुखीही वाढू शकते.
हळदीमध्ये असलेले कर्क्यूमिन हे घटक यकृतावर ताण आणू शकते. त्यामुळे यकृताशी संबंधित समस्या असलेल्या व्यक्तींनी हळदीचे सेवन टाळावे.
अशा महिलांनी हळदीचे अति सेवन करू नये. यामुळे त्यांच्या, तसेच बाळाच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. कोणतेही उपाय करण्यापूर्वी किंवा आहारातील बदल करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
