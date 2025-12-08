नखांवरील छोटे डाग, मोठा संकेत! दुर्लक्ष केल्यास ‘भाग्य’ आणि ‘आरोग्य’ दोन्हीवर होतो परिणाम!

नखे देतात संकेत

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, केवळ हाताच्या रेषाच नाही, तर नखांवरील छोटे निशाण किंवा खुणा (Signs) देखील तुमच्या भविष्याबद्दल आणि नशिबाबद्दल (Destiny) महत्त्वाचे संकेत देतात.

अंगठ्यावरील अर्धचंद्र

अंगठ्याच्या नखावर स्पष्ट आणि पूर्ण अर्धचंद्राकृती निशाण दिसणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हे मजबूत इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वास दर्शवते. करिअरमध्ये मोठी प्रगती होते.

तर्जनीवरील खूण

तर्जनी वरील पांढरा बिंदू दिसणे म्हणजे तुम्हाला करिअरमध्ये यश आणि नवीन कामाची संधी मिळणार आहे. हा गुरु ग्रहाचा प्रभाव दर्शवतो, जो ज्ञान आणि भाग्याचे प्रतीक आहे.

मध्यमावरील बिंदू

मध्यमा (Middle Finger) बोटाच्या नखावर पांढरा बिंदू किंवा अर्धचंद्र दिसणे आर्थिक स्थिरतेसाठी (Financial Stability) आणि मालमत्तेत (Property) वाढ होण्यासाठी शुभ मानले जाते.

अनामिकेवरील शुभ्र निशाण

अनामिकेच्या (Ring Finger) नखावर पांढरा बिंदू दिसणे सामाजिक सन्मान (Social Status) वाढवतो. यामुळे तुम्हाला समाजात ओळख मिळते आणि उच्च पदावर यश प्राप्त होते.

करंगळीवरील बिंदू

करंगळीच्या नखावर पांढरा बिंदू दिसणे हे तुमच्या जीवनात अचानक आर्थिक लाभ किंवा व्यवसायात मोठी संधी मिळण्याचे संकेत आहेत. हे बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहे.

नखांचा शुभ रंग

नखे नेहमी गुलाबी, चमकदार आणि गुळगुळीत (Smooth) असावीत. सुंदर नखे चांगले नशीब आणि उत्तम आरोग्य (Good Health) दर्शवतात.

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

