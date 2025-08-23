ट्रेन येण्याच्या किती वेळ आधी रेल्वे फाटक बंद होते? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
रेल्वे फाटकावर वाट पाहणे अनेकदा लोकांना त्रासदायक ठरते, विशेषतः जेव्हा ट्रेन उशिरा येते आणि फाटक आधीच बंद असते. बऱ्याचदा लोक गेटमनवर रागावतात.
परंतु वास्तव असे आहे की, गेटमन फक्त स्टेशन मास्टरच्या आदेशाचे पालन करतो. ट्रेनची सुरक्षितता आणि रस्त्यावरील वापरकर्त्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन संपूर्ण यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
रेल्वे फाटक बंद करण्याचा नियम काय आहे? तो कधी लागू होतो? हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
रेल्वेमध्ये, ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणे, सिग्नल देणे आणि गेट बंद करणे ही जबाबदारी स्टेशन मास्टरची असते. लोको पायलट, गार्ड आणि गेटमन हे सर्वजण त्याच्या आदेशांचे पालन करतात.
गेटमन स्वतःहून गेट बंद किंवा उघडू शकत नाही. त्याला जवळच्या स्टेशनवरून फोनवरून गेट बंद करण्याचे आदेश मिळतात. ट्रेन गेल्यानंतरही स्टेशन मास्टर परवानगी दिल्यानंतरच ते उघडले जाते.
रेल्वेमध्ये सिग्नलिंगसाठी अॅब्सोल्युट ब्लॉक सिग्नल सिस्टीमचा वापर केला जातो. यामध्ये, जर दोन स्थानकांमधील अंतर ४ ते ६ किलोमीटर असेल, तर जेव्हा एक ट्रेन मार्गावर असते.
तेव्हा पहिली ट्रेन पुढच्या स्टेशनवर पोहोचेपर्यंत दुसऱ्या ट्रेनला सिग्नल मिळत नाही. या दरम्यान, ट्रेन ४ ते ६ किलोमीटर अंतरावर पोहोचताच, स्टेशन मास्टर गेटमनला गेट बंद करण्याचा आदेश देतात.
रेल्वेचे फाटक सिग्नलने जोडलेले असतात. जोपर्यंत फाटक बंद होत नाही तोपर्यंत ट्रेनला सिग्नल मिळणार नाही. यामुळेच ट्रेन जवळ येण्यापूर्वी फाटक बंद केले जाते.
जेणेकरून ट्रेन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरक्षितपणे जाऊ शकेल. जर फाटक बंद नसेल तर ट्रेन पुढे जाऊ शकत नाही. जर दोन स्थानकांमधील अंतर १० ते १२ किलोमीटर असेल, तर तेथे इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल बसवला जातो.
जेव्हा ट्रेन हा सिग्नल ओलांडते तेव्हा स्टेशन मास्टर गेटमनला गेट बंद करण्याचा आदेश देतात. म्हणजेच, ट्रेन ४ ते ६ किलोमीटर अंतरावर पोहोचताच गेट बंद होते.