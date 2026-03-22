जगातील सर्वात सुखी देशात मोफत फिरायची संधी, फक्त आहे 'ही' एकच अट

Yashwant Kshirsagar
जर तुम्ही दैनंदिन धावपळीला कंटाळला असाल आणि कुठेतरी दूर जाऊन विसावा घेण्याची तुमची तीव्र इच्छा असेल, तर ही खास संधी केवळ तुमच्यासाठीच आहे.
आता तुम्ही परदेश प्रवास करू शकता आणि एकही पैसा खर्च न करता निवांतपणाचा आनंद घेऊ शकता.
हे एक विशेष ७-दिवसीय आव्हान आहे, ज्याचे शीर्षक आहे—"Chill like a Finn" (फिन लोकांप्रमाणे निवांत राहा). निवडक सहभागींना जून महिन्यात फिनलंडला भेट देण्याची संधी मिळेल आणि ही संपूर्ण सहल पूर्णपणे मोफत असेल.
या ट्रिपचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 'फिनिश लेकलँड'. हा युरोपमधील सरोवरांचा सर्वात मोठा प्रदेश आहे.एक असे ठिकाण जिथे लोक शांतता, निसर्ग आणि निवांतपणाचा मनापासून आस्वाद घेण्यासाठी येतात.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत, येथील स्थानिक लोक सरोवरांच्या काठावर राहतात; तिथे ते आराम करतात, सायकल चालवतात आणि पोहण्याचा आनंद घेतात. ही साधी आणि सरळ जीवनशैली त्यांना वर्षभर ताजेतवाने आणि आनंदी ठेवते.
तुम्हाला इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ तयार करावा लागेल, ज्यामध्ये तुम्ही तिथे तुमचा वेळ कसा घालवाल किंवा आनंद कसा घ्याल, हे स्पष्ट करावे असेल. त्यानंतर, वेबसाइटवर दिलेला फॉर्म भरा आणि तुमच्या व्हिडिओची लिंक तिथे शेअर करा.
या मोफत ट्रिप अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २९ मार्च २०२६ ही आहे. जर तुम्ही प्रवासाची आवड असणारे उत्साही व्यक्ती असाल, तर त्वरित अर्ज करा, जेणेकरून तुम्ही ही अविश्वसनीय संधी गमावणार नाही!
