FIR रद्द होऊ शकते का? कशी असते प्रक्रिया? वाचा

सकाळ डिजिटल टीम
एफआयआर (First Information Report) म्हणजे एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची पोलिसांकडे अधिकृत नोंद. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपास सुरू करतात.
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जर एफआयआर खोटी, सूडबुद्धीने दाखल केलेली किंवा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचे दिसून आले, तर हायकोर्ट ती रद्द (Quash) करू शकते.
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एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार केवळ हायकोर्टाला आहे. BNSS कलम 528 अंतर्गत हायकोर्टात Quashing Petition दाखल करता येते. जिल्हा किंवा सत्र न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकत नाही.
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गुन्हाच सिद्ध होत नसेल, खोटे किंवा सूडबुद्धीने आरोप, प्राथमिक पुरावे नसतील, दिवाणी वादाला गुन्हेगारी स्वरूप दिले असेल, कायद्यातील अडथळा असेल, काही प्रकरणांत दोन्ही पक्षांत समझोता झाला असेल
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BNSS कलम 528 अंतर्गत याचिका तयार करा. हायकोर्टात Quashing Petition दाखल करा. प्राथमिक सुनावणीत न्यायालय पोलिसांना नोटीस देऊ शकते. अंतिम सुनावणीनंतर एफआयआर रद्द अथवा कायम ठेवण्याचा निर्णय होतो.
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हायकोर्टाला कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी एफआयआर, चार्जशीट किंवा संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालय अत्यंत मर्यादित हस्तक्षेप करते.
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सामान्यतः 6 महिने ते 1 वर्ष लागू शकतो. काही प्रकरणांत सुरुवातीच्या सुनावणीतच अटकेवर स्थगिती (Stay) मिळू शकते.
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एफआयआरमुळे नोकरी, सरकारी भरती, पासपोर्ट, परदेशी शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा यावर परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थी, आंदोलक किंवा सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
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चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही हायकोर्टात याचिका दाखल करता येते. न्यायालयाला आरोप आणि पुरावे अपुरे वाटल्यास संपूर्ण खटला रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.
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खून, बलात्कार, दरोडा, देशविरोधी गुन्हे अशा गंभीर प्रकरणांत केवळ समझोता झाला म्हणून एफआयआर रद्द केली जात नाही. अशा प्रकरणांत पूर्ण न्यायालयीन सुनावणीला प्राधान्य दिले जाते.
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