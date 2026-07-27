Google Mapsवर घराचं लोकेशन कसं बदलायचं?

सूरज यादव
गूगल मॅप्सचा वापर करताना लोक होम किंवा वर्क लोकेशन सेव्ह करतात. त्यामुळे प्रत्येकवेळी घराचा पत्ता टायपिंग करावा लागत नाही.
Google Maps
तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी रहायला गेलात किंवा गुगल मॅप्सवर चुकीचा पत्ता सेव्ह केलात तर बहुतांश युजरना तो कसा बदलायचा हे माहिती नसतं.
Google Maps
गुगल मॅस्पवर होम लोकेशन सेव्ह केल्यानं येण्याजाण्याची वेळ, ट्राफिक अपडेट आणि पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी मदत होते.
Google Maps
अँड्रॉइड किंवा आयफोनवर गुगल मॅप्स वापरत असाल तर अॅपमध्ये प्रोफाइलवर क्लिक करा. त्यानंतर युवर प्लेस या पर्यायवर जा.
Google Maps
युवर प्लेसमध्ये होम पर्याय आहे. तिथं आधीपासून तुमचा पत्ता असेल तर समोर एडिट पर्यायावर क्लिक करून नवा पत्ता आणि योग्य लोकेशन निवडा.
Google Maps
योग्य पर्याय निवडताच तुमचं लोकेशन सेव्ह होईल. यानंतर जेव्हा तुम्ही होम सर्च कराल तेव्हा गुगल मॅप्स नव्या लोकेशनपासून मार्ग दाखवेल.
Google Maps
जुना सेव्ह केलेला पत्ता हटवायचा असेल तर होम पर्यायात रिमूव्ह किंवा डिलीट पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही नवा पत्ता पुन्हा अॅड करू शकता.
Google Maps
गुगल अकाउंटमध्ये लॉगइन असणं आवश्यक आहे. पत्ता टायपिंग न करता जो सजेस्ट करतोय त्यात जवळ असलेलं लोकेशन निवडा.
Google Maps
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Sakal