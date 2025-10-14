मुंबई आणि पुण्यातील 'या' भागात फटाक्यांची विक्री होणार नाही, यादी आताच पाहून घ्या...

Mansi Khambe

दिवाळी

दिवाळी आता काही दिवसांवर आली आहे. प्रत्येक घरात तयारी जोरात सुरू आहे. लोक स्वच्छता, सजावट आणि मिठाई खरेदी करण्यात व्यस्त आहेत.

फटाके

पण जेव्हा दिवाळीचा उल्लेख येतो तेव्हा लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या मनात पहिला विचार येतो तो फटाक्यांचा. पण या दिवाळीत मुंबई आणि पुणे सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये फटाक्यांवर कडक निर्बंध आहेत.

विक्रीवर पूर्णपणे बंदी

मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील रस्त्यांवर आणि पदपथांवर फटाके विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. परवान्याशिवाय कोणालाही फटाके विक्री करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

विशेष मोहीम

महानगरपालिकेने १५ ऑक्टोबरपासून दिवाळीच्या अखेरीपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत, रस्त्यावर फटाके विक्री करताना आढळणाऱ्या कोणालाही त्यांचे सामान जप्त केले जाईल.

कडक कारवाई

त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. याव्यतिरिक्त, मेट्रो स्थानकांवर आवाज करणाऱ्या किंवा धुराच्या फटाक्यांबाबत विशेष दक्षता घेतली जात आहे.

फटाके साठा

परवानगी असलेल्या दुकानदारांनी परवानगीपेक्षा जास्त फटाके साठा केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. यावेळी, अंधेरी, दादर आणि कुर्ला सारख्या भागात अधिक अनधिकृत विक्री दिसून येत आहे.

कडक मार्गदर्शक तत्त्वे

जिथे देखरेख अधिक तीव्र केली जात आहे. पुणे पोलिस आयुक्तालयाने दिवाळीसाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत.

परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शहरात रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी असेल. या काळात पाऊस आणि चक्र यांसारखे कमी आवाजाचे, रंगीत फटाके वाजवण्यास परवानगी असेल.

उच्च-डेसिबल फटाके

१०० पेक्षा जास्त आवाजाचे उच्च-डेसिबल फटाके आणि साखळी फटाके यांची विक्री, उत्पादन आणि वापर करण्यासही पूर्णपणे बंदी आहे.

सायलेंट झोन

रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आणि न्यायालये यासारख्या संस्थांभोवती १०० मीटरचा परिसर "सायलेंट झोन" म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. जिथे फटाके वाजवण्यास सक्त मनाई आहे.

