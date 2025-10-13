कपडे, मिठाई, सजावट, दागिने…; सगळं मिळेल एकाच छताखाली! मुंबईतील 'या' प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या

Mansi Khambe
दिवाळी आता काही दिवसांवर आली आहे. या सणाची सर्वात मोठी चिंता नेहमीच खरेदी असते. या प्रसंगी कपडे, मिठाई, सजावट आणि भेटवस्तू खरेदी करणे आवश्यक असते.
जर तुम्हालाही दिवाळीच्या खरेदीची चिंता असेल, तर मुंबईतील 'या' प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या. हे प्रदर्शन दिवाळी लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे नाव "मोरया" आहे. ते मुंबईतील दादर परिसरात, शिवाजी पार्कच्या अगदी समोर आहे. या प्रदर्शनात प्रवेश करताच, तुम्हाला सर्वात आधी एक साडीचा स्टॉल दिसेल.
जो उत्सवाच्या पोशाखांसाठी योग्य रंगीबेरंगी आणि आकर्षक साड्या सादर करतो. या ड्रेस चेंजमध्ये ६० हून अधिक स्टॉल आहेत.
तोरण, भिंतीवरील चित्रे, दिवे, कृत्रिम दिवे आणि दिवे यासारख्या गृहसजावटीच्या वस्तू देखील उपलब्ध आहेत. या उत्पादनांची किंमत ₹५० ते ₹१,००० पर्यंत आहे. महिलांना दिवाळीत सजवायला आवडते.
पारंपारिक कपड्यांसोबत पारंपारिक दागिने घालणे सामान्य आहे. या प्रदर्शनात तीन ते चार कृत्रिम दागिन्यांचे स्टॉल आहेत. हे दागिने मुंबईतील छोट्या स्टार्टअप ब्रँड्सनी बनवले आहेत.
याव्यतिरिक्त या दिवाळीत तुम्हाला सुगंधित दिवे, रांगोळीचे साचे, रांगोळी स्टिकर्स, देवांच्या प्रतिमा, हाताने बनवलेल्या मेणबत्त्या आणि दिवाळीच्या थीमवर आधारित झुले देखील मिळतील.
यांची किंमत ₹३००-५०० दरम्यान आहे. येथे सजावटीच्या दिव्यांना खूप मागणी आहे. हाताने बनवलेले दिवे, विशेषतः आरतीच्या थाळी किंवा टेबलांवर लावलेले, अतिशय परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत.
हे दिवे मोती, रत्ने, फुले, कापडाच्या डिझाईन्स आणि इतर सजावटीच्या घटकांनी सजवलेले असतात, जे घराच्या सौंदर्यात भर घालतात.
