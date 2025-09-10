सकाळ डिजिटल टीम
शेतीची सुरूवात कधी, कुठे आणि कशी झाली जाणून घ्या काय आहे शेतीचा इतिहास.
पहिली शेती कुठे सुरू झाली यावर मतभेद असले तरी, शेतीचा विकास अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या वेळी स्वतंत्रपणे झाला, असे मानले जाते.
शेतीचा उगम येथे सुमारे १०,०००-१२,००० वर्षांपूर्वी झाला असल्याचे म्हंटले जाते. इजिप्त आणि बॅबिलोनिया (आधुनिक इराक) या प्रदेशांमध्ये गहू, बार्ली आणि इतर धान्ये व जनावरे पाळण्यास सुरुवात झाली.
चीन येथे भात आणि बाजरीची लागवड स्वतंत्रपणे विकसित झाली. या प्रदेशातील शेती सुमारे ७,५०० ते १०,००० वर्षांपूर्वीची असल्याचे म्हंटले जाते.
मेसोअमेरिका (आधुनिक मेक्सिको) येथे मका आणि भोपळ्याची लागवड सुमारे ७,०००-९,००० वर्षांपूर्वी सुरू झाल्याचे सांगीतले जाते.
अँडीज पर्वत रांग (दक्षिण अमेरिका) येथे बटाटा आणि लामा यांसारख्या प्राण्यांचे पाळीवकरण सुमारे ५,०००-६,००० वर्षांपूर्वी सुरू झाले.
शेतीमुळे मानवी जीवन स्थिर झाले, कारण लोकांना अन्नासाठी शिकार करायला किंवा अन्नाच्या शोधात फिरायला जाण्याची गरज नव्हती.
अन्नाची उपलब्धता वाढल्याने लोकसंख्या वाढण्यास मदत झाली.
शेतीमुळे शिल्लक अन्न उत्पादन (surplus production) शक्य झाले, ज्यामुळे व्यापार आणि शहरांचा विकास झाला.
