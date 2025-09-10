पहिली शेती कुठे सुरू झाली?

सकाळ डिजिटल टीम

शेतीची सुरूवात

शेतीची सुरूवात कधी, कुठे आणि कशी झाली जाणून घ्या काय आहे शेतीचा इतिहास.

First Agriculture

मतभेद

पहिली शेती कुठे सुरू झाली यावर मतभेद असले तरी, शेतीचा विकास अनेक ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या वेळी स्वतंत्रपणे झाला, असे मानले जाते. 

First Agriculture

शेतीचा उगम

शेतीचा उगम येथे सुमारे १०,०००-१२,००० वर्षांपूर्वी झाला असल्याचे म्हंटले जाते. इजिप्त आणि बॅबिलोनिया (आधुनिक इराक) या प्रदेशांमध्ये गहू, बार्ली आणि इतर धान्ये व जनावरे पाळण्यास सुरुवात झाली.

First Agriculture

चीन

चीन येथे भात आणि बाजरीची लागवड स्वतंत्रपणे विकसित झाली. या प्रदेशातील शेती सुमारे ७,५०० ते १०,००० वर्षांपूर्वीची असल्याचे म्हंटले जाते.

First Agriculture

मेसोअमेरिका

मेसोअमेरिका (आधुनिक मेक्सिको) येथे मका आणि भोपळ्याची लागवड सुमारे ७,०००-९,००० वर्षांपूर्वी सुरू झाल्याचे सांगीतले जाते.

First Agriculture

दक्षिण अमेरिका

अँडीज पर्वत रांग (दक्षिण अमेरिका) येथे बटाटा आणि लामा यांसारख्या प्राण्यांचे पाळीवकरण सुमारे ५,०००-६,००० वर्षांपूर्वी सुरू झाले.

First Agriculture

स्थलांतरण थांबले

शेतीमुळे मानवी जीवन स्थिर झाले, कारण लोकांना अन्नासाठी शिकार करायला किंवा अन्नाच्या शोधात फिरायला जाण्याची गरज नव्हती.

First Agriculture

लोकसंख्या

अन्नाची उपलब्धता वाढल्याने लोकसंख्या वाढण्यास मदत झाली.

First Agriculture

संस्कृतींचा उदय

शेतीमुळे शिल्लक अन्न उत्पादन (surplus production) शक्य झाले, ज्यामुळे व्यापार आणि शहरांचा विकास झाला.

First Agriculture

