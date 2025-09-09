लढाऊ विमान पहिल्यांदा कधी आणि कोणत्या देशात बनवण्यात आले?

Mansi Khambe
लढाऊ विमाने अशी विमाने आहेत जी शत्रूची विमाने हवेत पाडण्यासाठी किंवा जमिनीवरील लक्ष्य नष्ट करण्यासाठी बनवली जातात. त्यांची खासियत म्हणजे उच्च गती, चपळता आणि घातक शस्त्रे.
पण तुम्हाला माहिती आहे का लढाऊ विमाने कधीपासून सुरू झाली? जगातील पहिले लढाऊ विमान कोणत्या देशाने बनवले? लढाऊ विमानांची कहाणी २० व्या शतकात सुरू होते.
जेव्हा जगाने पहिल्यांदा जेट इंजिनची शक्ती पाहिली. जगातील पहिले लढाऊ विमान 'मेसेरश्मिट मी २६२' होते. जे जर्मनीने बांधले होते. ते दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान (१९३९-१९४५) बांधले गेले होते.
मी २६२ ने १९४४ मध्ये पहिल्यांदाच युद्धभूमीवर उड्डाण केले. तोपर्यंत, स्पिटफायर आणि मिग-१५ सारखी पिस्टन इंजिन विमाने हवाई युद्धांमध्ये वापरली जात होती.
पण मी २६२ ने जेट इंजिनच्या शक्तीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्याचा वेग ताशी ८७० किलोमीटर होता, जो त्या काळातील इतर विमानांपेक्षा खूपच जास्त होता.
१९४४ मध्ये मित्र राष्ट्रांविरुद्धच्या युद्धात मी २६२ ने पहिल्यांदा भाग घेतला. जर्मनीने ते युरोपच्या युद्धभूमीवर, विशेषतः ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या बॉम्बर विमानांना लक्ष्य करण्यासाठी तैनात केले.
त्याच्या उच्च गती आणि मशीन गनने मित्र राष्ट्रांना आश्चर्यचकित केले. हे विमान इतके वेगवान होते की शत्रूची विमाने त्याचा पाठलाग करू शकली नाहीत. त्यामुळे हवाई युद्धाचा मार्ग बदलला.
मी २६२ ची कहाणी १९३० च्या दशकात सुरू होते. जेव्हा जर्मन अभियंत्यांनी जेट इंजिनवर काम करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला या विमानात अनेक त्रुटी होत्या, जसे की वारंवार इंजिन बिघाड.
परंतु जर्मन अभियंत्यांनी कठोर परिश्रम केले आणि त्यात सुधारणा केली. मी २६२ मध्ये दोन जेट इंजिन होते, ज्यामुळे त्याला गरुडासारखे हवेत उडण्याची शक्ती मिळाली.
