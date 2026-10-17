GK : पृथ्वीवरील पहिला प्राणी कोणता होता?

Aarti Badade

सूक्ष्मजीव

पृथ्वीवर जीवनाची सुरुवात सूक्ष्मजीवांपासून झाली.

First Animal on Earth

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Sakal

पहिला प्राणी

पहिला प्राणी कोणता होता, याबाबत संशोधकांनी महत्त्वाचे पुरावे शोधले आहेत.

First Animal on Earth

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Sakal

स्पंज

अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते, स्पंज हे प्राण्यांच्या उत्क्रांतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील जीव आहेत, जे समुद्रात राहतात आणि एका जागी स्थिर असतात.

First Animal on Earth

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Sakal

डिकीन्सोनिया

सुमारे ५५ कोटी वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या डिकीन्सोनिया या जीवाच्या जीवाश्मात कोलेस्टेरॉलचे अंश आढळल्याने तो प्राणी असल्याचे महत्त्वाचे पुरावे मिळाले.

First Animal on Earth

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Sakal

बहुपेशीय जीवांची निर्मिती

उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत पेशी एकत्र येऊन बहुपेशीय जीव तयार झाले आणि त्यामुळे सजीवांच्या शरीररचनेत अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली.

First Animal on Earth

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Sakal

समुद्रात झाली सुरुवात

उपलब्ध पुराव्यांनुसार, सुरुवातीचे प्राणी समुद्रात विकसित झाले आणि कालांतराने पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अधिक वैविध्यपूर्ण बनली.

First Animal on Earth

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Sakal

उत्क्रांतीचा प्रवास

पहिल्या प्राण्यांपासून सुरू झालेल्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात लाखो वर्षांत अनेक वेगवेगळ्या प्रजाती विकसित झाल्या आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अधिक समृद्ध झाली.

First Animal on Earth

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Sakal

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, Hadsar Fort History

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Sakal

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