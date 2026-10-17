GK : पृथ्वीवरील पहिला प्राणी कोणता होता?

Aarti Badade
पृथ्वीवर जीवनाची सुरुवात सूक्ष्मजीवांपासून झाली.
First Animal on Earth
Sakal
पहिला प्राणी कोणता होता, याबाबत संशोधकांनी महत्त्वाचे पुरावे शोधले आहेत.
First Animal on Earth
Sakal
अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते, स्पंज हे प्राण्यांच्या उत्क्रांतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील जीव आहेत, जे समुद्रात राहतात आणि एका जागी स्थिर असतात.
First Animal on Earth
Sakal
सुमारे ५५ कोटी वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या डिकीन्सोनिया या जीवाच्या जीवाश्मात कोलेस्टेरॉलचे अंश आढळल्याने तो प्राणी असल्याचे महत्त्वाचे पुरावे मिळाले.
First Animal on Earth
Sakal
उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत पेशी एकत्र येऊन बहुपेशीय जीव तयार झाले आणि त्यामुळे सजीवांच्या शरीररचनेत अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली.
First Animal on Earth
Sakal
उपलब्ध पुराव्यांनुसार, सुरुवातीचे प्राणी समुद्रात विकसित झाले आणि कालांतराने पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अधिक वैविध्यपूर्ण बनली.
First Animal on Earth
Sakal
पहिल्या प्राण्यांपासून सुरू झालेल्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात लाखो वर्षांत अनेक वेगवेगळ्या प्रजाती विकसित झाल्या आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अधिक समृद्ध झाली.
First Animal on Earth
Sakal
, Hadsar Fort History
Sakal