शिवरायांचा दुर्मिळ हडसर किल्ला पाहिलाय का? फोटो बघून थक्क व्हाल!

Aarti Badade
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहराच्या वायव्येला सुमारे १३ किलोमीटर अंतरावर हडसर किल्ला असून, तो आपल्या प्राचीन इतिहासासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्यशैलीसाठी प्रसिद्ध आहे.
, Hadsar Fort History
Sakal
हडसर किल्ल्याला पर्वतगड असेही म्हटले जाते आणि ऐतिहासिक साधनांमध्ये या नावाचा उल्लेख आढळतो.
, Hadsar Fort History
Sakal
हडसर किल्ल्याचा इतिहास सातवाहन काळाशी जोडला जातो आणि उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भांनुसार त्याचे प्राचीनत्व सुमारे दोन हजार वर्षांपर्यंत मागे जाते.
, Hadsar Fort History
Sakal
ऐतिहासिक नोंदींनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी चावंड, हरिश्चंद्रगड आणि हडसर यांसारखे किल्ले जिंकून स्वराज्याचा विस्तार केला होता.
Hadsar Fort History
Sakal
जुन्नर परिसरातील प्राचीन व्यापारी मार्ग आणि नाणेघाटाच्या जवळ असल्यामुळे हडसर किल्ल्याला व्यापारावर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्व होते.
Hadsar Fort History
Sakal
हडसर किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे अखंड खडकात कोरलेले प्रवेशद्वार, दगडी पायऱ्या आणि पहारेकऱ्यांसाठी असलेल्या खोल्या, जे प्राचीन स्थापत्यकलेची साक्ष देतात.
Hadsar Fort History
Sakal
ऐतिहासिक वास्तू, प्राचीन गुहा, पाण्याची कुंडे आणि आजूबाजूच्या डोंगररांगांचे सुंदर दृश्य यांमुळे हडसर किल्ला इतिहासप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी आकर्षणाचे ठिकाण ठरतो.
Hadsar Fort History
Sakal
Elephants Sense Rain
Sakal