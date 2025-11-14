बालदिन सर्वात पहिले कधी आणि कुठे साजरा झाला?

सकाळ डिजिटल टीम
बालदिनाची सुरूवात कशी झाली सर्वात पहिले कुठे आणि कसा साजरा करण्यात आला जाणून घ्या.
जगातील पहिला बालदिन 1925 मध्ये जिनेव्हा येथे साजरा करण्यात आल्याचे म्हंटले जाते.
भारतातील पहिला बालदिन 1964 नंतर 14 नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्यास सुरुवात झाली.
भारताचा बालदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो.त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे मुलांवरील प्रेम लक्षात घेऊन ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बालदिन साजरा करण्याची संकल्पना १९२० च्या दशकात वर्ल्ड कॉन्फरन्स फॉर द वेलफेअर ऑफ चिल्ड्रन द्वारे पुढे आली.
संयुक्त राष्ट्र संघाने (UN) २० नोव्हेंबर १९५४ पासून 'जागतिक बालदिन' (Universal Children's Day) साजरा करण्यास सुरुवात केली.
२० नोव्हेंबर १९५९ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी 'बालकांच्या हक्कांची घोषणा' केली.
भारतात हा दिवस पहिले २० नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जात होता, परंतु १९६४ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या जयंतीदिनी म्हणजेच १४ नोव्हेंबर रोजी साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२० नोव्हेंबर १९८९ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी 'बाल हक्क करारावर' स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे जागतिक बालदिनाचे महत्त्व वाढले.
