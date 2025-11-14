या योजनेतील गुंतवणूक तुमच्या मुलांच भविष्य करेल सुरक्षित!

सकाळ डिजिटल टीम

NPS वात्सल्य योजना

भारत सरकारची 'एनपीएस वात्सल्य योजना' तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी सुरक्षित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा एक चांगला पर्याय आहे.

Vatsalya Yojana

2024 साली लागू झाली योजना

ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024 च्या अर्थसंकल्पात घोषित केली व सप्टेंबर 2024 पासून लागू झाली आहे.

NPS Vatsalya Inaguration

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश 0-18 वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण, करिअर आणि आर्थिक सुरक्षा निश्चित करणे आहे.

NPS Vatsalya

खात कोण उघडू शकत?

यात आई, वडील किंवा कायदेशीर पालक हे आपला मुलगा किंवा मुलगीच्या नावावर यात खाते उघडू शकतात आणि यात नियमित पैसे टाकून भविष्यासाठी मोठा फंड तयार करू शकतात.

NPS Vatsalya account

पैशांची अट

या योजनेत किमान वार्षिक गुंतवणुकीची अट ही 1,000 रुपयांची आहे. म्हणजेच प्रति महिना किमान 83 रुपयांची गुंतवणूक होय. तर कमाल गुंतवणुकीची कोणतीही मर्यादा नाही.

Money

व्याज आणि कर सवलत

या गुंतवणुकीतील पैशांवरील व्याज आणि चक्रवाढ व्याज बँक खात्यावर वेळोवेळी जमा होत असते. तसेच यातील गुंतवणुकीवर 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते.

NPS Vatsalya

लॉक इन कालावधी

विशेष गोष्ट म्हणजे या खात्याचा लॉक इन कालावधी हा मुलाच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत असतो. यातील गुंतवणूक इक्विटि बाजारात केली जाते.

NPS Vatsalya scheme

खात्याचे व्यवस्थापन

मुलाच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर हे खात टियर-1 एनपीएस खात्यात रूपांतरीत होते म्हणजे मुल स्वतः खात्याचे व्यवस्थापन करू शकते.

NPS Vatsalya acc

गुंतवणुकीची सुरक्षितता

ही योजना भारत सरकारच्या नॅशनल पेन्शन सिस्टमचा भाग असून पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे संचलित आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीची सुरक्षितता आहे.    

NPS

