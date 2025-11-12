जगातील सर्वात पहिले घर कोणी बांधले?

सकाळ डिजिटल टीम
आपण आज ज्या अलीशान घरांमध्ये रहतोय यांची निर्मिती कोणी केली काय आहे या मगचा इतिहास जाणून घ्या.
सर्वात पहिला निवारा आधुनिक मानवाकडून (Homo Sapiens) नव्हे, तर त्यांच्या आधीच्या आदिमानवाच्या प्रजातींकडून (उदा. होमो हॅबिलिस किंवा होमो इरेक्टस) तयार केला गेल्याचे म्हंटले जाते.
सर्वात आधी मानवाने नैसर्गिक गुंफा (Natural Caves), झाडांच्या ढोल्या आणि खडकांच्या खालील नैसर्गिक जागांचा उपयोग निवाऱ्यासाठी केला.
सुमारे १७ लाख वर्षांपूर्वी टांझानियातील ओल्डुवाई गॉर्ज (Olduvai Gorge) येथे आदिमानवाने दगडांच्या गोलाकार मांडणीची (Stone Circle) रचना केली होती. ही रचना जगातील 'सर्वात जुनी कृत्रिम निवारा रचना' मानली जाते.
प्रारंभिक संरचनेत झाडांच्या फांद्या, मोठे दगड, प्राणी हाडे आणि पाने यांचा तात्पुरत्या स्वरूपात वापर केला जात असे.
लाखो वर्षांपूर्वीचा मानवी समाज भटका (Nomadic) होता, त्यामुळे त्यांचे निवारे तात्पुरते आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येण्यासारखे असत.
मानवाने शेती करायला सुरुवात केली, तेव्हा म्हणजेच सुमारे १२,००० वर्षांपूर्वी तो एका ठिकाणी स्थिर झाला आणि माती व लाकडी साहित्याचा वापर करून कायमस्वरूपी घरे बांधायला सुरुवात झाली
ही संकल्पना फक्त बांधकामापुरती मर्यादित नसून, त्यात स्थैर्य, सुरक्षितता आणि कुटुंब एकत्र राहणे या सामाजिक बाबींचा समावेश होता, जो शेती युगानंतर (Neolithic Age) अधिक विकसित झाला.
निवाऱ्याचा शोध एका व्यक्तीने लावला नसून, तो संपूर्ण मानवी जमातीने गरजेनुसार आणि समुदायाने विकसित केलेला एक सांघिक प्रवास असल्याचे म्हंटले जते.
