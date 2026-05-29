भारताची पहिली क्रिकेट टीम पाहिली का? 110 वर्षांपूर्वीचे फोटो बघून आश्चर्यचकित व्हाल

Saisimran Ghashi
भारताचा क्रिकेट संघ 110 वर्षांपूर्वी.
First indian cricket team photos
esakal
मे १९११ मध्ये लंडनला रवाना होण्याच्या आदल्या दिवशी भारतीय संघ
First indian cricket team before going to london
esakal
पहिल्या भारतीय क्रिकेट संघाने ब्रिटिश माध्यमांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण केली होती.
indian cricket team article in 1911 newspaper
esakal
१९११ मध्ये भारतीय संघ ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लबविरुद्ध मैदानात उतरला.
Sussex County Cricket Club in 1911
esakal
दलित गोलंदाज पलवणकर बाळू हे "पहिले महान भारतीय क्रिकेटपटू" होते.
Palwankar Baloo first Dalit bowler
esakal
१९११ च्या भारतीय संघाच्या खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या म्हणजेच ऑटोग्राफ
first indian crickters autographs
esakal
भारतीय कर्णधार भूपिंदर सिंग जेव्हाही बाहेर पडायचा, तेव्हा छायाचित्रकार त्याचे लक्ष वेधून घ्यायचे.
captain Bhupinder Singh
esakal
डॉ. एच. डी. कांगा टीमचे वाइस कॅप्टन
vice captain h d kanga
esakal
१२ वर्षे आणि तीन अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, १९११ च्या उन्हाळ्यात पहिला संयुक्त भारतीय संघ क्रिकेटच्या मैदानावर उतरला.
former indian cricketers
esakal
क्रिकेट हा इंग्रजांकडून अपघाताने शोधलेला भारतीय खेळ आहे, असे प्रसिद्धपणे म्हटले जायचे.
first indian cricketers photos
esakal
The illustrated sporting and dramatic news, या वृत्तपत्रात आपल्या सर्व खेळाडूंबद्दल 1911 ला लेख छापून आलेला
The illustrated sporting and dramatic news
esakal
भारतीय क्रिकेट संघाचे स्टार खेळाडू जे. एस. वॉर्डन
j s warden
esakal
पी. बाळू म्हणजेच गोलंदाज पलवणकर बाळू
p. baloo
esakal
हे भारतीय क्रिकेट संघातले बेस्ट विकेट किपर होते
k. sheshachari
esakal
sarasbaug 150 years old photos
esakal