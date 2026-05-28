150 वर्षांपूर्वी कशी होती सारसबाग? पाहा पुण्यातले दुर्मिळ 10 फोटो

Saisimran Ghashi

१५० वर्षांपूर्वी सारसबाग

सुमारे १५० वर्षांपूर्वी, सध्याच्या सारसबागेच्या ठिकाणी पेशवेकालीन कृत्रिम तलाव होते.

Sarasbaug Pune 1784 Old Photos

गुप्त लष्करी रणनीती

१८ व्या शतकात मराठा शासक या बेटाचा वापर गुप्त लष्करी रणनीतीसाठी करत असत, ज्यासाठी परदेशी नाविकांची मदत घेतली जाई

तळ्यातला गणपती

चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेले मंदिर असल्याने हे नाव पडले

मंदिराची स्थापना

१७८४ मध्ये सवाई माधवराव पेशव्यांनी गणपती मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली

गुप्त बैठकांचे केंद्र

मराठा शासक इंग्रज/निजामांविरुद्ध रणनीतीसाठी या सुरक्षित बेटाचा वापर करत

आफ्रिकन नाविकांचा वापर

गुप्तता राखण्यासाठी बोटी चालवण्याकरिता आफ्रिकन मदतनीस होते

ऐतिहासिक फोटो

या फोटोंमध्ये तलावाच्या पाण्यात पर्वतीचे प्रतिबिंब दिसते.

उद्यानात रूपांतर

पुढे तलाव सुकून पुणे महानगरपालिकेने (PMC) या जागेचे उद्यानात रूपांतर केले

