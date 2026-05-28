150 वर्षांपूर्वी कशी होती सारसबाग? पाहा पुण्यातले दुर्मिळ 10 फोटो

Saisimran Ghashi
सुमारे १५० वर्षांपूर्वी, सध्याच्या सारसबागेच्या ठिकाणी पेशवेकालीन कृत्रिम तलाव होते.
१८ व्या शतकात मराठा शासक या बेटाचा वापर गुप्त लष्करी रणनीतीसाठी करत असत, ज्यासाठी परदेशी नाविकांची मदत घेतली जाई
चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेले मंदिर असल्याने हे नाव पडले
१७८४ मध्ये सवाई माधवराव पेशव्यांनी गणपती मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली
मराठा शासक इंग्रज/निजामांविरुद्ध रणनीतीसाठी या सुरक्षित बेटाचा वापर करत
गुप्तता राखण्यासाठी बोटी चालवण्याकरिता आफ्रिकन मदतनीस होते
या फोटोंमध्ये तलावाच्या पाण्यात पर्वतीचे प्रतिबिंब दिसते.
पुढे तलाव सुकून पुणे महानगरपालिकेने (PMC) या जागेचे उद्यानात रूपांतर केले
