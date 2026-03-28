भारतात पहिलं LPG कनेक्शन कुठे दिलं, तेव्हा सिलिंडरची किंमत किती होती?

सूरज यादव

LPG संकट

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे भारतात एलपीजी तुटवड्याचं संकट निर्माण झालंय. यामुळे सामान्य लोकांसह लहान व्यावसायिकांना मोठा फटका बसत आहे.

पहिलं कनेक्शन

भारतात पहिलं अधिकृत एलपीजी कनेक्शन इंडेन ब्रँड अंतर्गत देण्यात आलं होतं. २२ ऑक्टोबर १९६५ ला पहिलं कनेक्शन दिल्यानंतरच देशभरात एलपीजी वितरणाला सुरुवात झाली.

कोलकाता

एलपीजी कनेक्शनची पहिली बॅच पश्चिम बंगालमधील कोलकात्यात वितरीत करण्यात आली होती. त्यानंतर इतर शहरांमध्ये हळू हळू वितरण प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला.

२ हजार ग्राहक

एलपीजी सिलिंडर वितरणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोलकाता आणि पटनामधील जवळपास २ हजार ग्राहकांचा समावेश होता. तेच सुरुवातीचे वापरकर्ते होते.

किंमत

१९६५ मध्ये एका एलपीजी सिलिंडरची किंमत ३ रुपये ५० पैसे ते ४ रुपयांपर्यंत होती. आज त्याच्या तुलनेत शेकडो पटींनी वाढ झाली आहे.

भीती

सुरक्षेच्या कारणास्तव सुरुवातीला अनेक लोक एलपीजी सिलिंडर वापरण्यास घाबरत होते. स्वयंपाक घरात एलीपीजी सिलिंडर ठेवणंही धोक्याचं होतं.

इंधन वितरण प्रणाली

काही हजार सिलिंडरपासून सुरू झालेली ही वितरण प्रणाली आता जगातील सर्वात मोठ्या इंधन वितरण प्रणालीपैकी एक बनलीय.

