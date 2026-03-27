उत्पादन शुल्क कपातीमुळे डिझेल आणि पेट्रोल ₹10 ने स्वस्त होणार? जाणून घ्या सत्य...

Vrushal Karmarkar

कच्चे तेल

मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अडथळा निर्माण होण्याच्या भीतीने किमती प्रति बॅरल जवळपास १२२ डॉलरपर्यंत पोहोचल्यात.

इंधन अर्थव्यवस्था

या दरवाढीचा भारताच्या इंधन अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लक्षणीय कपात केली आहे.

इंधनाच्या किमती

मात्र, प्रश्न असा निर्माण होतो की, यामुळे ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किमती कमी होतील का? सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटरवरून ३ रुपये प्रति लिटरपर्यंत कमी केले आहे.

उत्पादन शुल्क

त्याचबरोबर डिझेलवरील १० रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. कागदोपत्री पाहता, यामुळे इंधनाच्या किमतीत लक्षणीय घट व्हायला हवी.

केंद्रीय कर

उत्पादन शुल्क हा वस्तूंच्या उत्पादनावर आकारला जाणारा केंद्रीय कर आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू नाही. याचा अर्थ, त्यांच्यावर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्यस्तरीय व्हॅटद्वारे स्वतंत्रपणे कर आकारला जातो.

करांचा वाटा

यामुळे भारतातील इंधनाच्या किमतींमध्ये करांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. कर कपात होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती लगेच कमी होतीलच असे नाही.

तेल विपणन कंपन्या

असे म्हटले जात आहे की जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना सध्या मोठे नुकसान होत आहे. अंदाजानुसार, त्यांना प्रति लिटर सुमारे ४८.८ रुपयांचे नुकसान होत आहे.

कर सवलत

कंपन्या या कर सवलतीचा वापर करून हे नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उत्पादन शुल्क कपातीचा मुख्य उद्देश ग्राहकांसाठी थेट किमती कमी करणे हा नसून तेल कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा आहे.

खर्च

कर कमी करून सरकार कंपन्यांना वाढता खर्च पचवण्यास मदत करत आहे. यामुळे भाववाढीच्या माध्यमातून ग्राहकांवर संपूर्ण भार पडण्यापासून बचाव होईल.

घट

जर तेल कंपन्यांनी दरकपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला, तर पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर १० ते १२ रुपयांची घट होऊ शकते.

परिस्थिती

डिझेलदेखील प्रति लिटर ८ ते १० रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते. हे पूर्णपणे बाजारातील परिस्थिती आणि कंपन्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून असेल.

