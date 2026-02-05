होळीच्या दिवशी वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! ‘या’ राशींवर संकटाचे सावट

Aarti Badade
यंदा ३ मार्च २०२६ रोजी होळीच्या सणादरम्यान वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण लागणार असून याचा परिणाम सर्व राशींवर होणार आहे.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
हे चंद्रग्रहण संध्याकाळी ५ वाजून ५९ मिनिटांनी सुरू होईल आणि ६ वाजून ४७ मिनिटांपर्यंत सुरू राहणार आहे.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
ज्योतिषशास्त्रानुसार मेष, कन्या आणि मकर या तीन राशींच्या लोकांसाठी हे ग्रहण मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
sakal
मेष राशीच्या व्यक्तींना या काळात अनावश्यक मानसिक ताण आणि अस्वस्थता जाणवण्याची शक्यता असल्याने संयम ठेवणे गरजेचे आहे.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
कन्या राशीच्या लोकांनी ग्रहणाच्या काळात आर्थिक व्यवहार टाळावेत कारण धनहानी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
मकर राशीच्या जातकांना ग्रहणाच्या प्रभावामुळे आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू शकतात त्यामुळे त्यांनी खाण्यापिण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
ग्रहण काळात या तीन राशींच्या व्यक्तींनी थेट चंद्र पाहणे टाळावे आणि ग्रहण संपल्यानंतर स्नान करून दानधर्म करावा.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
ग्रहण सुरू होण्यापूर्वी मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवावेत आणि ग्रहण सुटल्यानंतर संपूर्ण घर स्वच्छ करून देवाचे दर्शन घ्यावे.
Lunar Eclipse Chandra Grahan impacts Zodiac signs
Sakal
Chanakya Niti for Happy Marriage
Sakal