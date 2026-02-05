होळीच्या दिवशी वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! ‘या’ राशींवर संकटाचे सावट

Aarti Badade

वर्षातील महत्त्वाचे चंद्रग्रहण

यंदा ३ मार्च २०२६ रोजी होळीच्या सणादरम्यान वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण लागणार असून याचा परिणाम सर्व राशींवर होणार आहे.

ग्रहणाची नेमकी वेळ

हे चंद्रग्रहण संध्याकाळी ५ वाजून ५९ मिनिटांनी सुरू होईल आणि ६ वाजून ४७ मिनिटांपर्यंत सुरू राहणार आहे.

'या' ३ राशींवर असेल संकट

ज्योतिषशास्त्रानुसार मेष, कन्या आणि मकर या तीन राशींच्या लोकांसाठी हे ग्रहण मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते.

मेष राशी

मेष राशीच्या व्यक्तींना या काळात अनावश्यक मानसिक ताण आणि अस्वस्थता जाणवण्याची शक्यता असल्याने संयम ठेवणे गरजेचे आहे.

कन्या राशी

कन्या राशीच्या लोकांनी ग्रहणाच्या काळात आर्थिक व्यवहार टाळावेत कारण धनहानी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

मकर राशी

मकर राशीच्या जातकांना ग्रहणाच्या प्रभावामुळे आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू शकतात त्यामुळे त्यांनी खाण्यापिण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे.

काय काळजी घ्यावी?

ग्रहण काळात या तीन राशींच्या व्यक्तींनी थेट चंद्र पाहणे टाळावे आणि ग्रहण संपल्यानंतर स्नान करून दानधर्म करावा.

मंदिरे आणि धार्मिक विधी

ग्रहण सुरू होण्यापूर्वी मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवावेत आणि ग्रहण सुटल्यानंतर संपूर्ण घर स्वच्छ करून देवाचे दर्शन घ्यावे.

