3 मार्चला वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण! ‘या’ 3 राशींनी राहा सावध

Puja Bonkile

चंद्रग्रहण

यंदा वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण ३ मार्च रोजी लागणार आहे.

कोणत्या राशीवर परिणाम

या काळात अनेक राशींच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.

सुतक

सुतक कालावधी, वेळ आणि कोणत्या राशींना सर्वात जास्त सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे हे जाणून घेऊया.

वेळ

जे अंदाजे ३ तास ​​२७ मिनिटे चालेल. हे ग्रहण दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ६:४६ वाजता संपेल.

सिंह

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक असू शकतो.

वृश्चिक

या काळात वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. 

मीन

या वेळी मीन राशीसाठी काही गुंतागुंत आणि अडथळे येऊ शकतात

