रोजच्या ‘या’ सवयींमुळे "Kidney" वर होतोय घातक परिणाम

Puja Bonkile

किडनी

किडनी शरीरातील अस्वच्छ घटक बाहेर काढण्यास मदत करते.

वाईट सवयी

पण रोजच्या वाईट सवयीमुळे किडनी खराब होऊ शकते.

कमी पाणी पिणे

जर तुम्ही कमी पाणी पित असाल तर किडनी खराब होऊ शकते.

जास्त मीठ खाणे

रोज जास्त मीठ खाल्यास किडनीच्या आरोग्यवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

पेन किलर औषधी

वारंवार पेन किलर औषधी घेतल्यास किडनीचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते .

जंकफूज

रोज जंकफूड किंवा तेलकट पदार्थ खाल्यास किडनीचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.

लघवी रोखने

जर तुम्ही लघवी रोखत असात तर किडनी खराब होऊ शकते.

