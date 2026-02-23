रोजच्या ‘या’ सवयींमुळे "Kidney" वर होतोय घातक परिणाम

Puja Bonkile
किडनी शरीरातील अस्वच्छ घटक बाहेर काढण्यास मदत करते.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
पण रोजच्या वाईट सवयीमुळे किडनी खराब होऊ शकते.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
जर तुम्ही कमी पाणी पित असाल तर किडनी खराब होऊ शकते.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
रोज जास्त मीठ खाल्यास किडनीच्या आरोग्यवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
वारंवार पेन किलर औषधी घेतल्यास किडनीचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते .
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
रोज जंकफूड किंवा तेलकट पदार्थ खाल्यास किडनीचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
जर तुम्ही लघवी रोखत असात तर किडनी खराब होऊ शकते.
Daily Habits Are Damaging Your Kidneys
acidity