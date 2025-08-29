चप्पलचा शोध कोणी लावला?

सकाळ डिजिटल टीम

इतिहास

चप्पलचा शोध कोणी आणि कसा लावला काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.

Footwear | sakal

सर्वात जुने पुरावे

ओरेगॉन, अमेरिकामधील फोर्ट रॉक गुहेत, सुमारे 10,000 वर्षांपूर्वीची (इ.स.पू. 8,000) पादत्राणे सापडली आहेत. ती सेजब्रश नावाच्या वनस्पतीपासून बनवलेली होती. असे सांगण्यात येते.

Footwear | sakal

इजिप्तमधील चप्पल

इजिप्तमध्ये सापडलेली सर्वात जुनी चप्पल सुमारे 5,000 वर्षांपूर्वीची आहे (इ.स.पू. 3,000). ती पपायरस आणि ताग यांसारख्या वनस्पतींच्या तंतूंपासून बनवलेली होती.

Footwear | sakal

रोमन संस्कृती

प्राचीन ग्रीस आणि रोमन साम्राज्यात चप्पलचे अनेक प्रकार विकसित झाले. ग्रीकांनी चप्पलला सामाजिक दर्जाचे प्रतीक मानले.

Footwear | sakal

चप्पलचा विकास

चप्पलचा शोध हा एका क्षणात किंवा एका व्यक्तीने लावलेला नाही, तर मानवी गरजांनुसार त्याचा हळूहळू विकास झाला.

Footwear | sakal

मुख्य प्रकार

सुरुवातीला चपलांचे दोन मुख्य प्रकार होते: सँडल (पायाला दोरीने बांधलेली) आणि मोकासिन (संपूर्ण पायाला झाकणारे चामड्याचे पादत्राण).

Footwear | sakal

सामाजिक दर्जा

इजिप्तमध्ये फक्त उच्च-वर्गीय लोक चप्पल वापरत असत, तर ग्रीसमध्ये ती सर्वसामान्यांसाठी होती. चप्पलमुळे व्यक्तीचा सामाजिक दर्जा आणि व्यवसाय ओळखला जात असे.

Footwear | sakal

कृत्रिम वस्तूंचा वापर

औद्योगिक क्रांतीनंतर चप्पल बनवण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल झाले. रबर, प्लास्टिक आणि विविध कृत्रिम वस्तूंचा वापर सुरू झाला, ज्यामुळे चप्पल स्वस्त आणि सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध झाली.

Footwear | sakal

फॅशन

आज चप्पल हे केवळ संरक्षणाचे साधन नसून फॅशनचे एक महत्त्वाचे अंग बनले आहे, ज्याचे अनेक प्रकार आणि डिझाइन्स उपलब्ध आहेत.

Footwear | sakal

कुत्रा किती वर्षे जगतो?

Dog | sakal
येथे क्लिक करा