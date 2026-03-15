जगातील पहिले जहाज कोणी बनवले? हजारो वर्षांपूर्वीची रोचक कथा

सकाळ डिजिटल टीम

जगातील पहिले जहाज कोणी बनवले? या मागचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या.

First Ship in the World

|

ओंडक्याचा तराफा

सुरुवातीला मानवाने केवळ लाकडी ओंडक्यांचा वापर करून नदी पार केली. अनेक ओंडके एकमेकांना वेलींनी बांधून 'तराफा' तयार करणे, हीच जहाजाची सर्वात प्राथमिक आवृत्ती होती.

|

डगआउट कॅनो

सुमारे ७,००० ते १०,००० वर्षांपूर्वी मानवाने झाडाची मोठी खोडे पोखरून त्यात बसण्यासारखी जागा तयार केली. नेदरलँड्समध्ये सापडलेली 'पेसे कॅनो' ही जगातील सर्वात जुनी नौका मानली जाते (इसवी सन पूर्व ७६००).

|

प्राचीन इजिप्तचे योगदान

इसवी सन पूर्व ३००० च्या सुमारास इजिप्शियन लोकांनी 'पपायरस' वनस्पतीच्या काड्यांपासून जहाजे बनवली. नाईल नदीतून जड दगडांची वाहतूक करण्यासाठी त्यांनी पुढे लाकडी फळ्यांना दोरीने बांधून मजबूत जहाजे तयार केली.

|

फिनिशियन खलाशी

लेबनॉनमधील फिनिशियन लोक जगातील पहिले महान 'सागरी इंजिनिअर्स' मानले जातात. त्यांनी जहाजांना 'कील' (Keel) म्हणजे खालचा आधार दिला, ज्यामुळे जहाजे समुद्रातील लाटांवर स्थिर राहू लागली.

|

दोरीने बांधलेली जहाजे

प्राचीन काळात खिळे उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे लाकडी फळ्यांना छिद्रे पाडून त्यात नारळाच्या किंवा तागाच्या दोऱ्या ओवून जहाजे विणली जात असत. या तंत्राला 'Sewn Boats' असे म्हणतात.

|

चिनी 'जंक' जहाजे

चीनने इसवी सन २ व्या शतकात 'जंक' (Junk) प्रकारची जहाजे विकसित केली. त्यांनी जहाजांमध्ये अनेक कप्पे (Watertight compartments) बनवले, ज्यामुळे जहाजाला छिद्र पडले तरी ते बुडत नसे.

|

होकायंत्राचा वापर

१२ व्या शतकापर्यंत जहाजे फक्त किनारपट्टीने प्रवास करत. मात्र, होकायंत्राच्या (Compass) शोधानंतर मानवाने भर समुद्रात दिशा शोधत लांब पल्ल्याचे प्रवास (उदा. कोलंबस, वास्को-द-गामा) सुरू केले.

|

लोखंडी आणि वाफेची जहाजे

१८ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीनंतर लाकडाची जागा लोखंड आणि स्टीलने घेतली. रॉबर्ट फुलटनने १८०७ मध्ये पहिले यशस्वी वाफेचे जहाज (Steamboat) बनवले, ज्यामुळे जहाजे वाऱ्यावर अवलंबून राहणे थांबले.

|

