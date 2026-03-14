खार्ग बेट इतकं महत्त्वाचं का? अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणसह जगाचंही टेन्शन वाढलं

सूरज यादव

खार्ग बेटावर हल्ला

अमेरिकेनं आता इराणच्या खार्ग बेटावर हल्ला केला आहे. पर्शियन आखातात असलेलं हे बेट जगाच्या नकाशा शोधणंही कठीण जावं इतकं लहान आहे.

kharg island

Esakal

आकार लहान

खार्ग बेट आकाराने लहान असलं तरी जागतिक राजकारण, एनर्जी मार्केट आणि लष्करी रणनितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. खार्ग बेट हे फक्त २० चौरस किमी इतकंच आहे. त्याची लांबी ७ किमी तर रुंदी फक्त ३ किमी इतकी आहे.

kharg island

Esakal

सर्वात मोठा हल्ला

अमेरिकन लष्कराने खार्ग बेटावर मोठा हल्ला केल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलंय. मध्य पूर्वेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बॉम्बहल्ल्यापैकी हा एक हल्ला होता असंही ते म्हणालेत.

kharg island

Esakal

३ ते ५ हजार लोकसंख्या

इराणच्या बुशेहर किनारपट्टीपासून २५ किमी समुद्रात असलेल्या या बेटावर ३ ते ५ हजार लोक राहतात. यात स्थानिक मच्छिमार, इराणच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीचे कर्मचारी आणि लष्कराचे सैनिक यांचा समावेश आहे.

kharg island

Esakal

नैसर्गिक बेट

चुन्याच्या खडकापासून तयार झालेलं हे नैसर्गिक बेट असून इराणसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असं आहे. या बेटाच्या शेजारी खोल समुद्र असल्यानं जगातील मोठे तेल टँकर सहज पोहोचू शकतात.

kharg island

Esakal

तेल टर्मिनल

खार्ग बेटाला इराणचं सर्वात मोठं तेल टर्मिनल म्हटलं जातं. समुद्राखालून टाकलेल्या पाईपलाईनद्वारे मोठ्या तेल क्षेत्रांशी हे बेट जोडलेलं आहे.

kharg island

Esakal

अब्जावधींची कमाई

तेल निर्यातीतून मोठी इराणमधील एकूण तेल निर्यातीच्या ९० टक्के निर्यात ही खार्ग बेटावरूनच होते. आंतरराष्ट्रीय दरानुसार दरवर्षी या बेटामुळे ४० ते ६० अब्ज डॉलर इतकी कमाई होते.

kharg island

Esakal

जगाला टेन्शन

खार्ग बेटावरून तेल निर्यात थांबली तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसेल. याशिवाय जगाच्या चिंतेतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

kharg island

Esakal

तेल किंमती वाढणार

खार्ग बेटातून होणारी तेल निर्यात ही जगभरात होणाऱ्या तेल पुरवठ्याच्या २ ते ३ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे इथून तेल वाहतूक थांबली तर इंधन तेलाच्या किंमती वाढू शकतात.

kharg island

Esakal

ट्रम्प यांची जुनीच भूमिका

ट्रम्प यांनी १९८८ मध्ये एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, अमेरिकन जहाजांवर इराणने हल्ला केला तर खार्ग बेटांवर ताबा मिळवला पाहिजे.

kharg island

Esakal

