MS Dhoni ची माघार अन् CSK च्या इतिहासात कधी न घडणारी घटना घडली

Pranali Kodre
आयपीएलचा १९ वा सिजन सुरू होण्याआधीच चेन्नई सुपर किंग्सला धक्का बसला.
चेन्नई सुपर क कोट्यवधी चाहत्यांचा लाडका 'थाला' म्हणजेच महेंद्रसिंग धोनी, पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी आयपीएलमधून बाहेर होण्याची दाट शक्यता आहे.
चेन्नई सुपर किंग्सनेच ही माहिती दिली आहे की धोनी सध्या पोटरीच्या दुखापतीवर उपचार घेतोय त्यामुळे तो सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये खेळण्याची शक्यता कमी आहे.
मात्र, यामुळे आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक अत्यंत दुर्मिळ आणि भावनिक गोष्ट पाहायला मिळणार आहे.
चेन्नईची खरी ओळख आणि संघाचे तीन मुख्य आधारस्तंभ राहिलेले महेंद्रसिंग धोनी,सुरेश रैना आणि रवींद्र जडेजा या तिघांशिवाय चेन्नई पहिल्यांदाच सिजनची सुरुवात करणार आहेत.
याआधी प्रत्येक सिजनच्या सुरुवातीलाच चेन्नईच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये धोनी, रैना आणि जडेजा या तिघांपैकी एक जण तरी असायचाच.
पण आता मैदानावर या 'त्रिमूर्ती'पैकी एकही चेहरा नसणं, हे चाहत्यांसाठी पचवणं कठीण असलं, तरी यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होतेय की CSK मध्ये एका नव्या पर्वाची सुरुवात होतेय.
