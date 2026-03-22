Mumbai Indians: जसप्रीत बुमराह मोडणार लसिथ मलिंगाचा विक्रम?

Pranali Kodre

आयपीएल २०२६

आयपीएल २०२६ स्पर्धेला २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. हा आयपीएलचा १९ वा हंगाम आहे.

बुमराहला मलिंगाचा विक्रम मोडण्याची संधी

आयपीएल २०२६ मध्ये वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला लसिथ मलिंगाला मागे टाकून मुंबई इंडियन्ससाठी मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे.

प्रमुख गोलंदाज

बुमराह सध्य़ा चांगल्या फॉर्ममध्ये असून मुंबई इंडियन्सचा प्रमुख गोलंदाज आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.

१० विकेट्स अन्...

बुमराहने जर आयपीएल २०२६ मध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेतल्या, तर तो मुंबई इंडियन्सचा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरेल.

लसिथ मलिंगा

सध्या मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम लसिथ मलिंगाच्या नावावर आहे. त्याने १३९ सामन्यांत १९५ विकेट्स घेतल्या आहेत.

दुसरा क्रमांक

मलिंगापाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकावर बुमराह असून त्याने १४८ सामन्यांत १८६ विकेट्स घेतल्या आहेत. आता त्याला मलिंगाला मागे टाकण्यासाठी १० विकेट्सची गरज आहे.

हरभजन सिंग

मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये मलिंगा आणि बुमराहपाठोपाठ हरभजन सिंग आहे. त्याने १५४ सामन्यांत १४७ विकेट्स घेतल्या आहेत.

