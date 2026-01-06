माशाच्या डोक्यात दडलाय आरोग्याचा खजिना; जाणून घ्या जबरदस्त फायदे

Aarti Badade
अनेक लोक मासे खाताना त्याचे डोके फेकून देतात, पण त्यात माशाच्या शरीरापेक्षाही जास्त पोषक तत्वे दडलेली असतात. हे आरोग्यदायी फायद्यांचे भांडार आहे.
माशाच्या डोक्यामध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडचे प्रमाण भरपूर असते. हे मेंदूच्या पेशींना कार्यक्षम बनवते, एकाग्रता वाढवते आणि स्मरणशक्ती तीव्र करते.
ओमेगा-३ मुळे रक्तातील जळजळ (Inflammation) कमी होते आणि रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होऊन हृदयाचे आरोग्य उत्तम राहते.
माशाच्या डोक्यात नैसर्गिक कोलेजन (Collagen) असते. हे त्वचेचा लवचिकपणा टिकवून ठेवते, सुरकुत्या कमी करते आणि केसांना नैसर्गिक चमक देते.
यातील पोषक घटकांमुळे सांध्यांचे वंगण टिकून राहते. ज्यांना सांधेदुखी किंवा हाडांच्या कमकुवतपणाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी माशाचे डोके खाणे फायदेशीर ठरते.
यात प्रथिने, व्हिटॅमिन B12, सेलेनियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असते. हे घटक शरीरातील ऊर्जा वाढवण्यासाठी आणि हाडे मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
व्हिटॅमिन B2 मुळे मज्जासंस्थेचे कार्य सुधारते आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, ज्यामुळे वारंवार होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण मिळते.
खनिजांच्या मुबलकतेमुळे शरीराची चयापचय क्रिया (Metabolism) वेगवान होते, जी वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अन्नाचे पचन नीट होण्यासाठी मदत करते.
