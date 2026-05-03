दिसता फिट पण आतून अनफिट? रोजच्या सवयींमुळे वाढतंय कोलेस्ट्रॉल

Aarti Badade
वाढलेले वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण करते, ज्यामुळे तरुणांमध्येही हार्ट अटॅकचा धोका वाढला आहे.
High cholesterol causes in fit people
Sakal
संशोधनानुसार, दिवसाला चार कपपेक्षा जास्त कॉफी पिणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढल्याचे दिसून आले आहे.
सततच्या मानसिक ताणाने शरीरातील 'कोर्टिसोल' वाढते, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे कोलेस्ट्रॉल वाढून हृदयावर ताण पडतो.
सिगारेटमधील निकोटिन शरीरातील चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL) कमी करते, जे खरंतर वाईट कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्याचे काम करते.
गर्भावस्थेत संप्रेरकांमधील बदलांमुळे कोलेस्ट्रॉल ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढणे नैसर्गिक असले, तरी अतिवाढ धोक्याची ठरू शकते.
चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे शरीरात हायपरलिपिडेमियाची स्थिती निर्माण होऊन रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊ शकतात.
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियमित व्यायाम करा, धूम्रपान टाळा आणि आहारावर विशेष नियंत्रण ठेवा.
