केसांमध्ये सतत घाम येत असेल तर काय होऊ शकते?

Aarti Badade
घामामध्ये लॅक्टिक ऍसिड असते, जे टाळूवर जमा होऊन केसांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करते.
Lactic acid in sweat hair damage
Sakal
लॅक्टिक ऍसिडमुळे केसांचा बाहेरचा थर कमकुवत होतो, ज्यामुळे केस मुळापासून गळण्याची समस्या वाढते.
केसांत घाम मुरल्यामुळे टाळूची छिद्रे बंद होतात, परिणामी कोंडा होऊन डोक्याला प्रचंड खाज सुटू लागते.
सततच्या घामामुळे टाळूवर बुरशीजन्य किंवा जिवाणूजन्य संसर्ग होऊन लहान फोड येऊ शकतात.
घाम आणि टाळूवरील नैसर्गिक तेल (Sebum) एकत्र मिसळल्यामुळे केसांतून दुर्गंधी येऊ लागते.
उन्हाळ्यात आणि घामामुळे केस चिकट होऊ नयेत यासाठी आठवड्यातून किमान २ ते ३ वेळा माईल्ड शॅम्पू वापरावा.
व्यायामानंतर केस त्वरित कोरडे करा आणि हेल्मेटचा वापर करत असाल तर ते नियमित निर्जंतुक ठेवा.
