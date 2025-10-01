दसऱ्याला अजिबात करू नका 'या' 5 चुका! अन्यथा...

Aarti Badade
दसरा, ज्याला विजयादशमी असेही म्हणतात, हा वाईटावर चांगल्याचा विजय साजरा करण्याचा सण आहे. या दिवशी काही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत.
राग आणि कठोर भाषा वापरू नका. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि नातेसंबंध कमकुवत होऊ शकतात.
दसरा हा सत्य आणि नीतिमत्तेचा सण आहे. या दिवशी खोटे बोलणे किंवा फसवणूक करणे टाळा.
सर्वांचा आदर करा,कोणाबद्दलही वाईट बोलू नका, किंवा कोणाचा अपमान करू नका.
दसरा हा निसर्ग आणि जीवनातील संतुलनाचे प्रतीक आहे. झाडे तोडणे किंवा प्रदूषण पसरवणे टाळा.
दसरा हा नवीन संकल्प करण्याचा दिवस आहे. या दिवशी आळशीपणात वेळ वाया घालवू नका.
या ५ गोष्टी टाळल्यास तुमचे जीवन आनंदी, शांत आणि समृद्धीने भरले जाईल. दसरा हा केवळ एक सण नाही, तर जीवनासाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे.
