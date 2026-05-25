पावडरने पिकवलेला फणस कसा ओळखायचा? पाहा झटपट ट्रिक

Saisimran Ghashi

फणस सीझन

फणसाचा सीझन सुरू झाला आहे

Jackfruit benefits

पावडरने पिकवलेले

पण कच्चे फणस पावडरने पिकवून विकण्याचे प्रकरण समोर आले आहे

5 Easy Tricks to Identify Artificial Ripening in Fanas

सोपी ट्रिक

त्यामुळे तुम्ही आत्ताच जाणून घ्या केमिकलने पिकवलेले फणस कसे ओळखायचे

How to Spot Chemically Ripened Jackfruit vs Natural Jackfruit

सालीचा रंग

नैसर्गिक फणस पिवळसर-हिरवा दिसतो, तर पावडरने पिकवलेल्या फणसाची साल पूर्णपणे पिवळी किंवा डागाळलेली दिसते.

Color and Appearance Differences in Chemically Ripened Jackfruit

फणसाचे काटे

नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या फणसाचे काटे मऊ आणि पसरट होतात, पण केमिकलने पिकवलेल्या फणसाचे काटे कडक आणि तीक्ष्ण राहतात.

Smell Tests for Natural Jackfruit

गऱ्यांचा गोडवा

केमिकलने पिकवलेला फणस वरून मऊ लागला तरी त्याचे आतले गरे फिके, अळणी किंवा कमी गोड लागतात.

Taste for Natural Jackfruit

फणसाचा सुवास

नैसर्गिक फणसाला एक तीव्र आणि छान सुगंध येतो, तर पावडरने पिकवलेल्या फणसाला अजिबात सुगंध येत नाही.

Texture Tests for Natural Jackfruit

वजनातील फरक

पावडरने पिकवलेला फणस आकाराने मोठा दिसला, तरी नैसर्गिकरीत्या पिकलेल्या फणसाच्या तुलनेत वजनाने खूप हलका लागतो.

weight test of jackfruit

