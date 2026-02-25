भाजलेले जवस खाण्याचे फायदे

Aarti Badade
भाजलेले जवस हे ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा नैसर्गिक स्रोत असून शरीराला पूर्ण पोषण देतात.
जवसातील ओमेगा-३ आणि फायबर रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करून हृदयाचे कार्य अधिक कार्यक्षम करतात.
जवसामध्ये मुबलक प्रमाणात तंतुमय पदार्थ (Fibre) असतात, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो आणि पचन संस्था सुधारते.
यातील प्रथिने आणि फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते, परिणामी भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रण सोपे होते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी भाजलेले जवस अत्यंत गुणकारी आहेत; ते रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar) स्थिर ठेवण्यास मदत करतात.
जवसाच्या नियमित सेवनाने केसांना नैसर्गिक चमक मिळते, केस मजबूत होतात आणि त्वचा अधिक टवटवीत दिसते.
कच्चे जवस पचायला जड असतात, म्हणून ते मंद आचेवर भाजून खावेत किंवा त्याची पूड करून दही, सॅलड किंवा जेवणासोबत घ्यावी.
