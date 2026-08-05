जवसाच्या बिया खाल्ल्याने केस गळती थांबते का ?

सकाळ डिजिटल टीम

केसांसाठी जवस

जवसामध्ये (Flax Seeds) भरपूर प्रमाणात ओमेगा-३ फॅटी सिड, व्हिटॅमिन ई आणि प्रथिने असतात. हे पोषक घटक केसांच्या मुळांना पोषण देऊन केस मजबूत आणि लांब बनवण्यास मदत करतात.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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कोंड्याची समस्या आणि खाजेवर उपाय

जवसातील अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-ऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे टाळूचा कोरडेपणा कमी होतो. स्कॅल्प निरोगी राहिल्याने जिद्दी कोंडा आणि खाजेपासून आराम मिळतो.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal 

जवसाचे नॅचरल जेल

दोन चमचे जवस पाण्यात उकळून गाळून घ्या आणि थंड करा. हे जेल टाळूला व केसांना लावून १५ मिनिटांनी केस धुवा. यामुळे केसांना नैसर्गिक ओलावा मिळून केस मऊ व चमकदार होतात.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal 

हेअर मास्क आणि तेल

एक चमचा बारीक केलेले जवस खोबरे तेलात मिसळून हेअर मास्क बनवा, किंवा जवसाच्या तेलाने आठवड्यातून दोनदा मसाज करा. यामुळे खराब झालेले (Damaged) केस वेगाने दुरुस्त होतात.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal

केस गळणे थांबवून नवीन केस आणते

नियमित जवसाचा वापर केल्यास केसांचे तुटणे आणि गळणे आटोक्यात येते. टाळूचे योग्य पोषण झाल्यामुळे नवीन केस उगवण्यास आणि केसांची घनता वाढण्यास मदत होते.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal

नॅचरल शाईन आणि स्मूथनेस

जवस टाळूला खोलवर हायड्रेट करते. त्यामुळे कोरडे, कुरळे आणि निर्जीव झालेले केस पहिल्याच वापरात नैसर्गिकरीत्या मऊ, मखमली आणि चमकदार दिसू लागतात.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal 

रोज १ चमचा खा; आतून पोषण मिळवा!

जवस केसांना बाहेरून लावण्यासोबतच रोज १ चमचा भाजलेले जवस खाल्ल्यास शरीराला आतून पोषण मिळून केसांची वाढ दुप्पट होते.

Does eating flax seeds reduce hair loss?

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sakal 

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