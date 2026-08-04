जिरा की मेथी? पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी कोणते पाणी जास्त प्रभावी?

सकाळ डिजिटल टीम
सकाळी रिकाम्या पोटी जिरा किंवा मेथीचे पाणी पिणे वजनासाठी फायदेशीर मानले जाते. पण, पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी यापैकी कोणते पाणी जास्त प्रभावी ठरते, ते समजून घेणे गरजेचे आहे.
Jeera Vs Methi Water?
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जिरा पाणी पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. यामुळे पोटातील गॅस आणि फुगणे (Bloating) कमी होते, ज्यामुळे पोट सपाट दिसण्यास मदत होते.
Jeera Vs Methi Water?
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मेथीच्या दाण्यांमध्ये विरघळणारा फायबर असतो. हे पाणी प्यायल्याने भूकेवर नियंत्रण राहते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
Jeera Vs Methi Water?
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दोन्हीपैकी कोणतेही पाणी थेट चरबी जाळत नाही. जिरा पाणी पचन आणि मेटाबॉलिझम सुधारते, तर मेथी पाणी भूक नियंत्रित करून अतिरिक्त कॅलरी रोखण्यास मदत करते.
Jeera Vs Methi Water?
sakal
जीरे रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा किंवा सकाळी उकळून घ्या. कोमट किंवा साध्या तापमानावर सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पिणे फायदेशीर ठरते.
Jeera Vs Methi Water?
sakal
मेथीदाणे रात्रभर भिजवून ठेवा. सकाळी ते पाणी प्या आणि भिजवलेले मेथीदाणे चावून खा, ज्यामुळे शरीराला भरपूर फायबर मिळते.
Jeera Vs Methi Water?
sakal
गर्भवती महिला, पोटाची संवेदनशीलता (एसिडिटी) असलेले लोक आणि डायबिटीजच्या रुग्णांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच याचे सेवन करावे.
Jeera Vs Methi Water?
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केवळ हे पेय प्यायल्याने वजन कमी होत नाही. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि या काढ्यांचे मर्यादित सेवन केल्यासच पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होते.
Jeera Vs Methi Water?
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