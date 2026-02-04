सुरकुत्यांपासून सुटका! 'या' योगासनांमुळे तुमच्या चेहऱ्यावर येईल नैसर्गिक ग्लो

Aarti Badade

योगासने

योगासने केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचा आतून चमकदार बनते.

सर्वगासन

सर्वगासन केल्याने रक्ताचा प्रवाह थेट चेहऱ्याकडे जातो ज्यामुळे त्वचा नेहमी तरुण आणि टवटवीत दिसते.

हलासन

हलासन केल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि रक्ताभिसरण सुरळीत होऊन चेहऱ्यावरील डाग कमी होण्यास मदत होते.

भुजंगासन

भुजंगासन केल्यामुळे शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्यास मदत होते आणि तुमची त्वचा फ्रेश दिसते.

फेस योगा

नियमित फेस योगा केल्याने चेहऱ्याचे स्नायू घट्ट होतात आणि चेहऱ्यावर एक नैसर्गिक तेज येते.

सुरकुत्यांपासून सुटका

या योगासनांच्या नियमित सरावामुळे अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे आणि चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कमी होतात.

रक्ताभिसरणात सुधारणा

शरीरात रक्ताचा प्रवाह जितका चांगला असेल तितकी तुमची त्वचा अधिक निरोगी आणि ग्लोईंग राहते.

आजच करा योगाला सुरुवात

नॅचरल ग्लो मिळवण्यासाठी दररोज किमान १५ ते २० मिनिटे ही योगासने करण्याचा सराव करा.

