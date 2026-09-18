Flipkart BBD Saleमध्ये मिळणार बंपर ऑफर, कधी होणार सुरू? अर्ली एक्सेस अन् कॅशबॅक

सकाळ डिजिटल टीम

Flipkart

फ्लिपकार्टवर वर्षातला सर्वात मोठा सेल सुरू होणार आहे. ९ ऑक्टोबरपासून हा सेल सुरू होईल.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

Flipkart BBD Sale

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल असून यात अनेक बंपर ऑफर्स, डील्स आणि डिस्काउंट मिळणार आहे.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

अर्ली एक्सेस

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेलचा अर्ली एक्सेस ब्लॅक आणि प्लस मेंबर्सना मिळेला. ८ ऑक्टोबरपासून अर्ली एक्सेस सुरू होईल.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

कॅशबॅक

फ्लिपकार्ट सेलमध्ये १० टक्के इन्स्टंट कॅशबॅक मिळेल. यासाठी निवडक बँक कार्ड वापरावे लागतील.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

टॉप डिल्स

येत्या काही दिवसात टॉप डिल्सबाबत खुलासा होईल. अनेक डिस्काउंट आणि ऑफर्स असणार आहेत.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

स्मार्ट फोन

स्मार्ट फोनमध्ये सॅमसंग, रेडमी, मोटोरोलासह इतर हँडसेट स्वस्तात खरेदी करता येतील.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

iPhone

आयफोनवरही चांगल्या डिल्स मिळण्याच्या शक्यता आहेत. आयफोन १६ आणि १७ सिरीजवर ऑफर्स मिळू शकतात.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरही मोठा डिस्काउंट दिला जाण्याची शक्यता आहे.

Flipkart BBD Sale

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Esakal

सोनं खरेदी करण्याआधी हॉलमार्किंगचा नियम जाणून घ्या

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ESakal

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