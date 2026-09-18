GK: सोनं खरेदी करण्याआधी हॉलमार्किंगचा 'हा' नियम जाणून घ्या! आता किती आहे शुल्क?

Aarti Badade
BIS ने सोन्याच्या दागिन्यांच्या हॉलमार्किंग शुल्कात बदल केला असून ग्राहकांनी बिलातील शुल्क समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
old hallmarking charges and rule
Sakal
सोन्याची शुद्धता आणि दागिना निर्धारित मानकांनुसार असल्याचे प्रमाणित करणारे BIS चे अधिकृत चिन्ह म्हणजे हॉलमार्क.
old hallmarking charges and rule
Sakal
१४ सप्टेंबर २०२६ पासून सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्किंग शुल्क ₹३५ वरून ₹७५ प्रति नग करण्यात आल्याचे या स्रोतामध्ये नमूद आहे.
old hallmarking charges and rule
Sakal
हॉलमार्किंग शुल्क सोन्याच्या वजनानुसार नव्हे तर प्रत्येक दागिन्यानुसार आकारले जाते आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू होतो.
old hallmarking charges and rule
Sakal
शुल्कवाढीचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर पडणे आवश्यक नसून अनेक सराफ हे शुल्क घडणावळीत समाविष्ट करतात.
old hallmarking charges and rule
Sakal
सोन्याचा बाजारभाव, घडणावळ आणि ३ टक्के जीएसटी हे दागिन्यांच्या अंतिम किमतीतील महत्त्वाचे घटक आहेत.
old hallmarking charges and rule
Sakal
दागिन्यावरील BIS चिन्ह, शुद्धतेचा क्रमांक आणि ६ अंकी HUID तपासून त्याची हॉलमार्क माहिती पडताळून पाहा.
old hallmarking charges and rule
Sakal
Sinhagad Fort age history
Sakal